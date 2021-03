Escàndol a Austràlia per les imatges d'actes sexuals de diputats en seu parlamentària

La difusió de vídeos en què es veu empleats del Govern conservador australià realitzant actes sexuals al Parlament, un d'ells masturbant-se a l'oficina d'una diputada, ha aixecat una gran polèmica a Austràlia i ha augmentat la debilitat de l'Executiu.



El primer ministre conservador, Scott Morrison, ha qualificat aquests comportaments d'«escandalosos». Morrison ha sigut recentment criticat per la forma en què va gestionar diversos temes, com una acusació de violació formulada per una empleada contra un excol·lega.





A la sala d'oració

abans de ser filtrats, van ser revelats per primera vegada dilluns a la nit peli Channel 10. Han desencadenat molt d'enrenou, sobretot perquè arriben precedits per una sèrie de casos que entelen les esferes polítiques australianes i que han generat protestes a tot el país.El denunciant, identificat només com a Tom, va afirmar als dos mitjans de comunicació que treballadors del govern i diputats de vegadesi que havien portat«per al plaer dels diputats de la coalició». També va explicar que un grup d'empleatsen què apareixien ells mateixos i que ell en va rebre tantes que s'havia «tornat immune».Va parlar d'unai que, tot i que estima que els empleats probablement no hagin violat cap llei,Ja s'ha acomiadat un conseller i el Govern ha promès prendre més mesures.La ministra de la Dona, Marise Payne, que també és titular de la cartera de Relacions Exteriors, va declarar als mitjans de comunicació que les revelacions són «més que decebedores» i reforcen la necessitat de la investigació ordenada pel Govern sobre la cultura del lloc del treball al Parlament.