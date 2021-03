El Govern no endurirà les mesures per Setmana Santa tot i el repunt del virus

La propagació del virus segueix creixent a Catalunya, però el Govern no preveu endurir les restriccions per Setmana Santa, ni tampoc suavitzar-les, per la qual cosa es mantindrà la mobilitat lliure dins la comunitat amb la bombolla de convivència i seguirà tancada la restauració a la nit.

Quan només el 13,1% de la població catalana té una o dues dosis de les vacunes aprovades contra la Covid, Salut confia a incrementar el ritme amb la reincorporació demà de la vacuna d'AstraZeneca, ampliada fins als 65 anys –com demanava Catalunya–, i l'entrada en joc, l'abril, del sèrum de Janssen, que és monodosi.

La consellera de la Presidència en funcions i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va refredar ahir la possibilitat que bars i restaurants obrin a la nit a partir del 28 de març, i posposava així una relaxació que ella mateixa havia apuntat fa una setmana. «Tot fa pensar que aquesta mesura haurà d'esperar uns dies més», va apuntar durant una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual es va mostrar partidària de «donar aire» als ciutadans però solament quan les dades epidemiològiques ho avalin.

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm, que representa també restauradors, va retreure al Govern en funcions el seu canvi de criteri i ha exigit un «calendari clar de desescalada».

En una entrevista a Rac1, el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va incidir que «el més prudent és mantenir la situació actual» de les restriccions per a la setmana vinent, descartant així no només passos endavant sinó també enrere. «No podem fer passos enrere a la primera oportunitat que els indicadors empitjoren mínimament», va assegurar Ramentol.

En aquest sentit, Salut manté la voluntat que durant la Setmana Santa segueixin estant permesos els desplaçaments dins de Catalunya si és amb la bombolla de convivència.