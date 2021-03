Israel celebra avui unes quartes eleccions impredictibles

Més de 6,5 milions d'israelians estan cridats a votar avui en unes quartes eleccions per posar fi al bloqueig polític i enmig d'una certa eufòria per la ràpida vacunació i la reobertura econòmica amb la qual el primer ministre, Benjamin Netanyahu, confia ser reelegit. Amb tot, l'alt nombre d'indecisos estimat no permet albirar un bloc majoritari en un parlament tradicionalment fragmentat, que depèn de complexes coalicions per formar Govern, més basades en un eix pro o anti-Netanyahu que en l'acostumada confrontació dreta/centraesquerra.