Catalunya anuncia aquest dimarts la seva estratègia de vacunació massiva

El vicepresident en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, presenten aquest dimarts l'estratègia de vacunació massiva una vegada donat el vistiplau a la inoculació de la població de fins a 65 anys amb el fàrmac britànic d'AstraZeneca.

Aquesta decisió va ser adoptada ahir pel Consell Interterritorial de Salut, que va decidir elevar a aquesta edat el límit per rebre l'antídot de la Universitat d'Oxford, fins ara situat en 55 anys.

Els primers a rebre aquestes injeccions seran a Catalunya els que tenen entre 60 i 65 anys. La seva administració se simultaniejarà a tot Espanya amb els col·lectius essencials, com mestres i policies, a més del personal vinculat d'alguna manera a activitats sanitàries que havien quedat pendents per l'aturada a causa de l'aparició de casos de trombosi.

Catalunya començarà a vacunar la població d'entre 70 i 79 anys «cap al dilluns 5 d'abril», quan està previst que arribaran «bastantes dosis de vacunes», segons afirmen fonts de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc). No cal dir que són previsions, confiant que Espanya rebi aquests 30 milions d'antígens promesos per la Unió Europea (UE) per al segon trimestre.

El 5 d'abril, dia festiu a Catalunya, les infermeres catalanes hauran acabat la vacunació de les persones de més de 80 anys, per això esperen poder avançar en la inoculació dels majors de 70 anys i aquelles persones que tinguin alguna malaltia crònica, prioritzant els pacients trasplantats, els oncohematològics, els que estan rebent alguna quimioteràpia o les persones amb síndrome de Down de més de 40 anys, segons va anunciar el Ministeri de Sanitat l'11 de març.