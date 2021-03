L'OMS avisa que el coronavirus torna a estar «en auge» a tot el món

La doctora responsable de malalties emergents i zoonosi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Van Kerkhove, ha avisat que la covid-19 torna a estar «en auge» i que la transmissió del coronavirus ha augmentat en l'última setmana a tot el món, un 12% a Europa.

Així, i després de cinc setmanes consecutives de reducció dels contagis de coronavirus, en l'última setmana, i degut en certa mesura a la circulació de les noves variants, s'està produint un increment de la transmissió i, fins i tot, de les morts associades a aquesta causa.

Però no només a Europa s'estan incrementant els casos, sinó que també al sud-est asiàtic (un 49% per la situació a l'Índia), a la zona Est del Mediterrani o al Pacífic, mentre que a l'Àfrica s'està observant un «lleuger descens» de la transmissió en els últims set dies.



Pressions per l'economia

«A Europa i en altres zones s'està donant una combinació que afavoreix la transmissió com, per exemple, les pressions per obrir les economies, les dificultats per complir les mesures que hi ha en vigor, així com el fet de que la distribució de la vacunació no és equitativa i les variants que estan sorgint són més contagioses», ha detallat Van Kerkhove en roda de premsa.

Per això, l'experta de l'OMS ha remarcat que cal continuar conscienciant la població sobre la importància que té que es compleixin les mesures de prevenció de contagis del coronavirus i d'instar els governs que ajudin les persones a complir aquestes mesures.

«Les malaltia torna a estar en auge. Els països estan debilitant les mesures per frenar la transmissió, la cobertura vacunal és feble i cal girar d'una vegada per totes la truita. Les vacunes són una eina molt potent però no és l'única», ha conclòs el director d'Emergències Sanitàries, Michael Ryan.