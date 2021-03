El Palau de la Música reclama que Junts assumeixi els 6,6 milions de CDC

El Palau de la Música-Orfeó Català, acusació particular en el cas de l'espoli, ha demanat a l'Audiència de Barcelona que reclami a JxCat i al PDeCAT, com a hereves de CDC, els 6,6 milions que ha de retornar l'extinta formació per cobrar comissions a través de l'entitat cultural. Segons han informat fonts properes a la causa, en el seu escrit, l'acusació particular demana que JxCat assumeixi el pagament dels 6,6 milions d'euros que l'Audiència de Barcelona va decomissar a l'extinta CDC per embutxacar-se comissions de la constructora Ferrovial, a través del Palau de la Música, a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

L'Audiència de Barcelona va acordar, el mes d'octubre passat, que els béns decomissats en sentència al CDC, que té 22 locals embargats per cobrir aquesta suma, es destinessin al pagament de les responsabilitats civils pendents del Palau de la Música, l'Orfeó Català i Hisenda, com a perjudicats per l'espoli, i la resta, a l'Estat.