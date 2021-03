El sector de la perruqueria i l'estètica es concentra a Manresa per un IVA del 10%

Una trentena de persones van participar ahir al matí en una concentració del Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages per reclamar la reducció de l'IVA al 10% i denunciar la crisi econòmica que pateix el sector un any després de l'inici de la pandèmia de la covid-19. Fins a l'any 2012, els professionals d'aquest àmbit tenien associat un IVA reduït del 8%, però aquell any l'Estat els va apujar l'IVA fins al 21%. La reivindicació del col·lectiu per la reducció d'aquest impost s'ha mantingut des d'aleshores, però enguany la pressió fiscal se suma a les pèrdues econòmiques viscudes arran de la crisi sanitària.

Durant la concentració, la majoria lluïen una pancarta groga amb el reclam de la reducció de l'IVA al 10% en primer pla. Entre els manifestants, n'hi havia que procedien de fora de la comarca i que es van desplaçar fins a Manresa per sumar esforços en una data en què el gremi va protagonitzar concentracions a un centenar de localitats espanyoles. A Manresa, els concentrats arribaven a la trentena i molts reconeixien que trobaven a faltar més professionals del sector en l'acte reivindicatiu.

«Som aquí per exigir l'IVA reduït que ens pertany per ser un sector essencial. Un impost reduït que ja teníem fins a l'any 2012 i que el Govern del PP ens va arrabassar dient-nos que seria de manera temporal», explicava el portaveu del Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages, Ignasi Nadeu. «Els anys han anat passant», continuava Nadeu, «i cap govern s'ha dignat a retornar-nos l'IVA reduït que ens pertoca». En aquest sentit, recordava que l'any 2018 el PSOE va presentar un projecte no de llei (PNL), amb el suport d'Unides Podem, PNB i ERC, per rebaixar l'IVA al sector. «Curiosament aquests són els partits que avui en dia governen i es resisteixen a aplicar la mesura que demanem», lamentava el portaveu.

Entre els concentrats, es respirava indignació per la falta d'una resposta política. «L'IVA del 21% ofega a tot el sector de perruqueries i esteticistes. Per una banda, ens diuen que som essencials, però, per l'altra, tributem un tipus impositiu que no ens correspon», feia notar Sílvia Muntané, al capdavant d'una perruqueria de Cardona que aquesta setmana celebra el seu seixantè aniversari. «Al llarg d'aquest temps, n'he vist de tots colors, però el gremi està travessant un dels seus pitjors moments», apuntava.

Al seu costat, una altra de les manifestants, Gemma Pujals, de la perruqueria Rodonella de Cercs, posava de manifest que «el sector de l'estètica ha tingut molta cura de les mesures, però ha sigut un dels més perjudicats durant aquest últim any». En el seu cas, la majoria dels clients procedeixen d'altres pobles de la vora de Cercs i, durant el confinament municipal, va perdre una bona part de la facturació. «Ara, a poc a poc, ens anem recuperant, però costa molt», assenyalava la manifestant.

El reclam d'ajuts directes

Durant la lectura del manifest, el portaveu del gremi va ressaltar que el sector viu una doble crisi. «Una d'elles, provocada per la pressió fiscal a què estem sotmesos per un IVA injust, i l'altra, provocada per la pandèmia». També va posar de relleu que «el 2020 es va produir un descens de la facturació de gairebé el 40% i, fins a final de març, s'estima que hauran desaparegut 28.800 salons i s'hauran perdut 55.000 llocs de treball».

Per tal de poder-se recuperar de la crisi, reclamen ajudes directes per al sector i, alhora, denuncien que el gremi ha quedat exclòs del pla de rescat per a empreses i autònoms que ha impulsat el Govern central. «Si som essencials, volem que es noti amb mesures concretes», concloïa Nadeu al final de l'acte.