La unió de PP i Cs derrota la moció de censura del PSOE a Castella i Lleó

La moció de censura presentada pel PSOE contra el Govern de Castella i Lleó presidit per Alfonso Fernández Mañueco (PP), amb Francisco Igea (Cs) com a vicepresident, va fracassar ahir al Parlament autonòmic en no aconseguir el socialista Luis Tudanca només 37 dels 41 vots que necessitava i mantenir-se els 11 parlamentaris de Cs en l'anunciat no.

En la votació, realitzada per crida de cadascun dels procuradors, van donar el seu suport al candidat socialista els 35 parlamentaris del PSOE i els dos de Podem, i hi van vota en contra els 25 del PP, els 11 de Cs i l'única representant de Vox, mentre que van optar per l'abstenció els procuradors de UPL (1), de Per Àvila (1) i la no adscrita, ex de Cs, María Montero.

Pablo Casado, líder del PP, va felicitar Mañueco i va afirmar que «ha guanyat Castella i Lleó i ha perdut Pedro Sánchez».