Anticorrupció demana 70 anys de presó per a Rodrigo Rato

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat un total de 70 anys de presó per a qui va ser vicepresident econòmic del Govern de Mariano Rajoy i president de l'FMI, Rodrigo Rato, per 11 delictes contra la Hisenda Pública, així com de blanqueig de capitals, insolvència punible, corrupció i falsedat documental, en la causa en la qual s'investiga el seu patrimoni, que gestionava a través d'empreses i comptes a paradisos fiscals.

En un escrit datat ahir, Anticorrupció sol·licita penes pels 11 delictes fiscals per un total de 53 anys de presó distribuïts de la següent manera: cinc d'ells castigats amb penes de 4 anys de presó, tres amb 5 anys i altres tres amb 6. A més, sol·licita sis anys pel delicte de blanqueig de capitals, que entén que va cometre fins a acollir-se a l'amnistia fiscal de Cristóbal Montoro, i 4 més pel delicte d'insolvència punible, que se li atribueix per la venda d'accions d'una societat 2 dies abans i el mateix dia en què es van escorcollar les seves propietats.

Sol·licita quatre anys de presó pel delicte de corrupció en els negocis que Anticorrupció li atribueix per les comissions que va cobrar pels contractes de publicitat signats amb Publicis i Zenith per la sortida a borsa de Bankia, que van ascendir a 835.059 euros, i tres més pel delicte de falsedat documental comès per encobrir els altres.

Així mateix, demana que indemnitzi l'Administració Tributària per les quantitats defraudades en cada un dels exercicis fiscals indicats, que la fiscalia xifra en un total de 8.586.121 euros, amagats a Hisenda des de l'any 2005 al 2015. Segons Anticorrupció, entre aquests anys els seus increments patrimonials no justificats van ascendir a 15.633.056 euros.

Per a això comptava amb societats a Irlanda, Panamà i Regne Unit i disposava de comptes a les Bahames, Suïssa, Luxemburg, Regne Unit, Mònaco, Kuwait, Curaçao i els Estats Units.

L'escrit d'acusació especifica que des de 1999 Rato ha mantingut «un patrimoni ocult a la Hisenda espanyola, a través de diverses societats, entre elles, la irlandesa Red Rose Investment, les panamenyes Red Rose Finantial i Wescastle Corporation, així com la britànica Vivaway Limited».

Amb aquestes entitats, Rato «hauria realitzat contínues activitats d'inversió financera mitjançant multitud de comptes bancaris oberts a Bahames, Suïssa, Luxemburg, Regne Unit i Mònaco, entre altres llocs, en una operativa desconeguda per a la Hisenda Pública i que haurien constituït fets imposables des de l'any 2005 fins a l'any 2015».

Les controlava el seu ex-cunyat Satiago Alarcón, mentre que l'assessor fiscal Domingo Plazas administrava l'espanyola Kradonara, filial de Vivaway Limited i repatriava part de les quantitats blanquejades a través de comptes òmnibus titulats pel trust gibraltareny Finsbury.

En els escorcolls que es van realitzar al seu domicili i en els dels seus socis també es van trobar «comptes als Estats Units i Suïssa desconeguts per al fisc espanyol» i «a territoris de baixa tributació com l'Illa de Man, Kuwait i Curaçao».

Mecanismes de blanqueig

La fiscalia descriu fins a vuit mecanismes de blanqueig. Entre ells hi ha el «crèdit llombard», que li permetia obtenir línies de finançament molt flexibles amb la garantia de la seva voluminosa cartera de valors; inversions de les seves societats, entre elles l'alemanya Bagerpleta Gmbh, que gestionava un hotel a Berlín; milionàries ampliacions de capital a Vivaway i Kradonara, i fins i tot les seves pròpies declaracions a Hisenda sota els models 750 (Declaració Tributària Especial) i 720 (Declaracions de béns i drets a l'estranger).

Fins i tot va utilitzar l'amnistia de l'any 2012 per blanquejar. Es va declarar propietari de Red Rose Finantial, però va ometre «qualsevol referència a altres societats que ell mateix tenia. Va declarar un patrimoni a l'exterior de 115.333 euros, pels quals va pagar a Hisenda 11.533 euros, però, segons Anticorrupció, els seus increments patrimonials no justificats entre 2005 i 2015 van ascendir a 15.633.056 euros.