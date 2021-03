Borràs proposa Aragonès com a candidat a la investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat formalment el diputat d'ERC Pere Aragonès com a candidat a la investidura per ser president de la Generalitat. Així ho ha dit en una breu declaració institucional després de la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris. "He constatat que el candidat amb més possibilitats de resultar investit és Pere Aragonès", ha afirmat. Així doncs, Borràs firmarà oficialment la proposta i convocarà el ple d'investidura per a divendres a les 10 hores. Aragonès necessita un mínim de 68 vots per ser investit divendres, si no, es podria sotmetre a una segona votació diumenge o dimarts en què li seria suficient tenir més vots a favor que en contra.

A menys de 48 hores per començar el ple d'investidura, Aragonès no té prou suports per ser investit ja que JxCat ha avançat que "previsiblement" no hi haurà acord per a aquest divendre. A més, el preacord entre ERC i la CUP s'està sotmeten a la consulta de les assemblees obertes on participen els militants de les onze organitzacions que conformen la candidatura CUP-Un nou cicle per guanyar.

El debat d'investidura començarà divendres amb la lectura per part d'un dels secretaris de la Mesa de la resolució de la presidenta en què proposa el candidat. Tot seguit, intervindrà el candidat Pere Aragonès, que exposarà sense límit de temps el seu programa de govern davant la cambra.

A continuació, intervindran els grups parlamentaris, seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb ERC. Cada grup disposarà de trenta minuts per fer la seva intervenció, i el candidat els podrà respondre sense límit de temps. Si ho fa individualment, els grups tindran dret a una rèplica d'un temps igual a l'emprat pel candidat, i si aquest torna a contestar a un grup aquest tindrà cinc minuts per a la contrarèplica. Si ho fa conjuntament, els grups només tindran dret a una rèplica en què s'hauran de repartir el temps que hagi utilitzat el candidat en la resposta conjunta.

Després de les intervencions, un cop acabat el debat, es farà la votació, que sempre ha estat pública per crida, és a dir, que un secretari de la Mesa anirà cridant cadascun dels diputats, que hauran de respondre en veu alta quina és la seva posició: "sí", "no" o "abstenció".

Per ser investit en primera votació, Aragonès necessitarà el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, d'un mínim de seixanta-vuit diputats. Si l'assoleix, significarà que la cambra aprova el programa de govern i serà investit, i si no és així es podrà sotmetre dos dies després a un segon debat i una segona votació, en què n'hi haurà prou que obtingui la majoria simple, és a dir, més vots a favor que no en contra.

Si la cambra atorga la confiança al candidat, la presidenta del Parlament ho haurà de comunicar al rei perquè el nomeni president de la Generalitat. El president haurà de prendre possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament.