ERC veu la investidura d'Aragonès «possible aquest divendres», però admet que no ho té «tot tancat»

Vilalta diu que treballaran «de forma incansable» per aconseguir el vot de JxCat

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que la investidura del coordinador nacional del seu partit, Pere Aragonès, com a nou president de la Generalitat "és possible aquest divendres" perquè "pot aglutinar la majoria de suports". Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, juntament amb el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, en el marc de la ronda de consultes per proposar un candidat a la Generalitat. Vilalta ha reconegut que els republicans no ho tenen "tot tancat" però ha garantit que treballaran "de forma incansable tot avui, tot demà i si cal divendres mateix" per aconseguir el suport de JxCat.

Tant el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, com la portaveu del grup al Parlament, Gemma Geis, han plantejat la possibilitat que el pacte per investir Aragonès no fructifiqui fins passades unes setmanes. No obstant això, Vilalta ha assegurat que la conferència que Sànchez va oferir ahir dimarts per exposar el punt de vista de JxCat "és una prova en ella mateixa que l'acord és possible". "No hi ha diferències insalvables i això és el que ens fa constatar que és possible", ha afegit.

Els republicans no contemplen, almenys públicament, que fracassi la investidura de divendres i calgui anar a una segona votació diumenge o bé dimarts –hi ha un debat al Parlament sobre quina és la data que s'adequa al reglament–. La portaveu republicana ha dit que no tenen "cap problema" amb cap dels dos dies però ha rebutjat "especular" sobre una segona votació perquè veu possible que quedi tot tancat abans del cap de setmana. "Treballarem perquè no faci falta una segona volta i aquest divendres tinguem ja la investidura de Pere Aragonès", ha insistit.

També ha recordat que per primera vegada al Parlament hi ha una majoria independentista de 74 diputats amb prop del 52% dels vots i ha qualificat d'"oportunitat històrica" que es posi en funcionament "la nova Generalitat republicana". "L'independentisme és més fort que mai i és també la nostra responsabilitat, el nostre repte i la nostra obligació que sigui possible", ha subratllat.