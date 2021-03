Els grans espais de la Catalunya central reprenen la vacunació

Hi ha un objectiu molt ambiciós, arribar a tenir vacunada el 70% de la població. I, amb les previsions actuals, els responsables del departament de Salut consideren que s'hi podria arribar a l'entorn del mes d'agost. Però més a curt termini, l'horitzó dels sanitaris està fixat en tenir protegida tota la població major de 80 anys i els grans dependents. Aquí és on la covid-19 s'ha comportat de manera més cruel. Fins ara hi ha un 25% de persones de més de 80 anys vacunades i per sobre del 65% en el cas de persones qualificades com a grans dependents.

La Catalunya central, com la resta del país, reprèn avui el gruix de la vacunació, tot i que fins ara també ha anat posant algunes vacunes, sobretot segones dosis de la Pfizer. «No hem deixat de vacunar, però hem posat moltes menys dosis», indicava ahir Teresa Sabater, gerent de CatSalut a la Catalunya central. I afegia que si tot va com està previst, «la setmana que ve farem altre cop primeres dosis de Pfizer».

El model de vacunació respon a la relació entre el tipus de vacunes disponibles i la població a la qual va destinada. Així, amb les primeres dosis de Pfizer, a partir de la setmana que ve, es vacunarà els majors de 80 anys. Aquesta serà una vacunació que es continua organitzant des dels Caps. Tant si és a domicili perquè la persona destinatària no es pot moure, com si es fa als mateixos centres o a llocs assignats. Per exemple, en el cas de Manresa, la població que hauria d'anar al Cap Bages per rebre la dosis de la Pfizer està derivada a l'edifici de la FUB III (Escorxador), la que ho hauria de fer al Cap Barri Antic ha d'anar a l'edifici de l'Anòmina, i la del Cap de Manresa Sagrada Família, a Santa Clara. Els únics que es fan al mateix centre sanitari són els atesos al Cap Les Bases.

Però la gran novetat d'avui serà la represa de la vacunació en un sentit més ampli, i aquesta és la que es fa amb AstraZeneca. Un cop la vacuna torna a tenir el vistiplau dels governs i els avals de les autoritats sanitàries europees, torna la vacunació als grans espais.

Cap salut ha començat a enviar SMS a la població per indicar que podien demanar hora per a la vacunació. I, a la Catalunya central, ha inclòs la població de 60 a 65 anys (fins ara només es podia fer a menors de 55 anys). El procés s'ha iniciat per als professionals essencials, com ara els farmacèutics. Des de dilluns a la nit, alguns estan començant a rebre els missatges del departament. També hi ha un gruix important de professorat en edats entre 55 i 65 anys, des de la primària fins a la universitat.

La població en general anirà rebent els missatges a mesura que hi hagi disposició de vacunes i hauran d'acudir al Palau Firal de Manresa, a l'Escorxador d'Igualada o l'Hotel d'Entitats de Berga.

Teresa Sabater és extremadament prudent a l'hora de fer previsions de vacunació, perquè els incompliments en l'arribada són constants. «Dilluns esperàvem 60.000 dosis i en van arribar 16.000», recorda.

Hi ha un tercer bloc de vacunats que reben un vaccí de Moderna. Aquesta es fa a través dels hospitals perquè és més complicada d'utilitzar i està destinada a persones trasplantades o pendents de rebre algun òrgan i a es persones amb tractament oncològic. En una propera fase també es podran incloure en aquest grup les persones que per diferents malalties o tractaments es troben immunodeprimits.

A la Catalunya central hi ha un 10% de la població vacunada en aquests moments. Sabaté afirma amb contundència que «si hi ha vacunes es vacunarà» a ritme de poder arribar al 70% a l'agost. I que aquesta vacunació compten poder-la fer amb el personal d'infermeria.