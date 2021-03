Manresa és la ciutat amb major risc de rebrot de les de més de 50.000 habitants

Manresa era ahir la ciutat catalanes de més de 50.000 habitants amb major risc de rebrot, amb 443 punts, després de dies ocupant la segona posició.

La seguien Mollet del Vallès amb 422 punts, Lleida (392), Castelldefels (342), Rubí (291), Sant Cugat del Vallès (254), Girona (239), Terrassa (218), Barcelona (213), Granollers (212), Cornellà (206), Santa Coloma de Gramenet (197), Sant Boi (178), Mataró (177), Badalona (158), L'Hospitalet (158), El Prat (157), Cerdanyola (149), Viladecans (101), Tarragona (98), Reus (94) i Vilanova i la Geltrú (80).

La progressió de Manresa les tres darreres setmanes ha estat negativa. Del 27 de febrer al 5 de març es van detectar 92 nous casos per PCR o test d'antígens; la següent van ser 120 i la darrera analitzada, del 13 al 19 de març, 154 casos. Cal recordar que el Departament de Salut ofereix les dades amb quatre dies de decalatge.

Des que, el 17 de febrer, Manresa va tenir un risc de rebrot de 183, la tendència -amb pujades i baixades- ha estat a l'alça i en un mes ha més que doblat aquest índex fins als 443 punts actuals. No arriba a la xifra rècord de risc de rebrot que el 2 de novembre va ser de 902 punts, però la ciutat ja es troba a meitat de camí.

La velocitat de transmissió del virus a Manresa és d'1,27 i, tot i que està per sobre de la mitjana catalana d'1,08, no és de les més elevades. Prenent com a referència les poblacions de més de 50.000 habitants, el tenen superior les ciutats de Tarragona (1,59), Cornellà (1,55), Sabadell (1,43), Castelldefels (1,39), Mollet (1,33), Sant Cugat (1,32) i Vilanova i la Geltrú (1,31).

En contraposició, Puigcerdà tanca el llistat de ciutats elaborat per Salut amb un risc de rebrot amb 9 punts i una velocitat de contagi de 0,42.

Els indicadors del conjunt de la comarca del Bages són millors que els de Manresa. Així, si Manresa té els ja esmentats 443 punts de risc de rebrot, el Bages està molt per sota, a 335. Pel que fa a la velocitat de contagi, si la de Manresa és de 1,27 la de tot el Bages és d'1,09, similar a la mitjana catalana, que és d'1,08.

El Bages és la catorzena comarca catalana en risc de rebrot i la vint-i-quatrena en velocitat de transmissió del virus. A més, el nombre de nous casos no evoluciona a l'alça. Del 27 de febrer al 5 de març es van detectar 241 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens; la següent van ser 275, però la darrera analitzada, del 13 al 19 de març, 271 casos, quatre menys.

Pel que fa a la resta de comarques de l'àmbit del diari, la que té un risc més elevat de rebrot és l'Alt Urgell, amb 453, que és la desena comarca de Catalunya. L'Anoia (363) és la tretzena i, com s'ha dit, el Bages és la catorzena.

En posicions de menys risc hi ha el Berguedà (228), el Moianès (97), la Cerdanya (97) i el Solsonès (36).

Creixement lent a Catalunya

A Catalunya en 8 dies ha passat dels 191 punts de risc de rebrot del dia 11 de març als 208 del dia 19 i la velocitat de transmissió, d'estar per sota d'1 a 1,08.

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 40.923 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 134 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 44.986 si es tenen en compte totes les proves.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.270 persones en aquesta regió sanitària, dues més que en el balanç anterior.

Entre el 13 i el 19 de març es van notificar 12 defuncions i 19 la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 44.986 persones vacunades amb la primera dosi, 79 més, mentre que 23.015 han rebut la segona, 120 més. El risc de rebrot puja 11 punts, fins a 365, per sota dels 384 de la setmana anterior.