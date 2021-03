La Mesa del Congrés no admet a tràmit la Llei d'Amnistia

El PSOE s'ha alineat amb PP i Vox a la Taula del Congrés per impedir el debat de la proposició de llei que demana l'amnistia per tots els encausats pel procés a Catalunya des de 2013 i que els partits independentistes veien com un punt de partida per donar una solució política al conflicte català.

La Taula del Congrés va rebutjar ahir admetre a tràmit la iniciativa després que els lletrats de la Cambra exposessin un informe desfavorable per debatre aquesta llei al·legant que aniria contra l'article 62 i de la Constitució ja que suposaria la concessió d'un indult general en afectar a una pluralitat de subjectes condemnats per sentència ferma.

Segons aquest article correspon al rei exercir el dret de gràcia pel que fa a la llei, que no podrà autoritzar indults generals.

Els lletrats recorden en el seu informe que d'acord amb això en el Codi Penal de 1973 (article 112) i en el vigent de 1995 (article 130) no es contempla com a causa d'extinció de la responsabilitat criminal l'amnistia, sinó tan sol l'indult que, com s'ha indicat, per expressa previsió constitucional solament pot tramitar-se i concedir-se de manera individual.

Enfront dels vots del PSOE, PP i Vox d'impedir el debat de la llei d'amnistia, Unides Podem es va posicionar a favor ja que considera que el Govern de coalició ha de seguir «caminant per la via del diàleg» per «mitigar» el conflicte català.

«Hem votat en contra del criteri dels lletrats, que no són el Tribunal Constitucional», va recalcar el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, mentre la majoria dels socis que van donar suport a la investidura va lamentar que s'hagi vetat aquest debat.