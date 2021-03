Restriccions per Setmana Santa a Catalunya: què es podrà fer i què no?

Quines restriccions hi haurà a Catalunya per Setmana Santa? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent a les portes d'un període que se sol aprofitar per fer una escapada, però que ja l'any passat va quedar avortat per la pandèmia del coronavirus. Ara per ara, les mesures que està aplicant la Generalitat són vigents fins al 0.00 h del 29 de març i l'administració no ha especificat si introduirà canvis de cara als següents dies, que inclouen el Divendres Sant (2 d'abril) i el Dilluns de Pasqua (5 d'abril). Amb tot, el Govern s'ha mostrat partidària de no introduir novetats tot i el repunt de casos de covid-19, per la qual cosa, la situació hauria de ser similar a l'actual:

Es pot entrar i sortir de Catalunya?



La Generalitat ha decretat confinament perimetral a tot Catalunya fins al 29 de març i que es preveu que s'allargui tota la Setmana Santa. Només es pot entrar o sortir per necessitats essencials. Figuren al certificat d'autoresponsabilitat que cal omplir i que fan referència a raons mèdiques, bancàries, laborals, formatives, judicials, esportives o per la cura d'un familiar.

Em puc moure pel territori català?



Sí, des del 15 de març, però només es pot sortir de la comarca amb la teva bombolla de convivència i portant a sobre la documentació que pugui acreditar que els qui us moveu per Catalunya plegats viviu junts. Per contra, per exemple, dues persones que son parella, però sense viure plegats, no poden fer una escapada junts.

Altres motius per sortir de la comarca són: activitats docents, socioeducatives per a l'atenció de persones amb discapacitats, necessitats especials o vulnerabilitat i del lleure educatiu d'infants i joves en totes les etapes, sempre que no impliquin pernocatació.

Puc fer una escapada a Andorra?



No. Desplaçar-se a Andorra des de Catalunya o qualsevol altre comunitat autònoma no està permès per motius d'oci o fer turisme. Ho impedeix el confinament perimetral, que només contempla les opcions que hi ha al certificat d'autoresponsabilitat (raons mèdiques, bancàries, laborals, formatives, judicials, esportives o per la cura d'un familiar).

Toc de queda



Tot i que Sanitat ha proposat aturar les activitats no essencials a les 20 h, de moment, el toc de queda es manté de 22 h a 6 h. Només es pot ser al carrer passades les 22 h si s'està retornat al domicili des d'un centre educatiu, d'assistir a una activitat cultural permesa o de recollir menjar per emportar.



Puc sortir a sopar?



No. Ara per ara els restaurants i bars només poden oferir esmorzars i dinars, però no sopars a l'establiment. En tot cas, sí que en poden oferir per emportar.



I fer una cervesa?

Les terrasses de bars i restaurants estan obertes fins les 17 h. A l'interior només es poden reunir fins a quatre persones i a l'exterior, com a màxim sis, sense limitació pel que fa a bombolles de convivència es refereix.

Quanta gent ens podem reunir?

Actualment, la Generalitat ha restringit a sis persones les reunions, sense límit de bombolles. Per Setmana Santa, però, s'ha decidit prohibir les trobades de més de quatre persones no convivents en espai tancats. Per tant, no es poden fer visites a familiars o amics.

Teletreball



Les empreses estan obligades, encara, a oferir l'opció de treball a distància (teletreball) o flexibilitzar la jornada si la primera opció no és possible.