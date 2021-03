Sis morts en set dies a Althaia, que atén 55 persones ingressades

L'afectació als centres assistencials de Manresa de l'epidèmia de coronavirus continua sent molt punyent, sobretot a Althaia on la darrera setmana han perdut la vida sis persones per covid-19.

En dues setmanes han estat dotze les víctimes mortals atribuïdes al coronavirus, de les quals onze a Althaia i una a Sant Andreu.

Estem parlant de gairebé una mort diària, així que, segons les dades, en cap cas es pot dir encara que l'epidèmia estigui vençuda, quan gairebé a diari cal lamentar la pèrdua d'una vida.

El que sí sabem és que, fins ara, 407 persones han mort a causa de l'epidèmia als centres assistencials de la ciutat, de les quals 282 a Althaia i 125 a Sant Andreu.

Tal i com mostra un dels gràfics que il·lustren aquesta pàgina, la setmana passada es van produir sis defuncions més a causa del virus, el mateix nombre que la setmana anterior -de les quals 5 a Althaia i una a Sant Andreu. Són xifres superiors a les 3 víctimes mortals que hi va haver a Manresa en el recompte del dia 9 de març -totes a Althaia. Retrocedint encara més, es van haver de lamentar dues morts la setmana del 2 de març -totes dues a Althaia- i el dia 23 de febrer se'n van fer públiques quatre -dues a Althaia i dues a Sant Andreu.

Així que les dues darreres setmanes hi ha hagut sis defuncions per covid-19 cadascuna d'elles i aquesta xifra és superior a la de les tres setmanes anteriors. Això mostra un empitjorament de la situació constatat les dues darreres setmanes.

Pel que fa al nombre d'ingressats per covid, ahir n'hi havia 61, dels quals 55 a Althaia i 6 a Sant Andreu.

Althaia tenia ahir, a l'àrea dedicada a la lluita contra la malaltia, dos pacients menys que la setmana anterior. A Sant Andreu hi havia el mateix nombre d'ingressats.

Es tracta de xifres que més que una tendència marquen un compàs d'espera. Vist la resta de dades que conformen el gràfic de seguiment als centres assistencials de la ciutat tant podria conduir a una millora de l'afectació com a un empitjorament, així que cal extremar les mesures de precaució per intentar que la setmana que ve la situació vagi a millor.

Per acabar de constatar l'enorme afectació que ha tingut el virus, només cal donar un cop d'ull a les altes donades, cadascuna d'elles aconseguida amb l'esforç dels professionals sanitaris i, també, dels propis afectats.

Fins ara, s'han donat 2.236 altes, 38 de les quals durant la darrera setmana, repartides em 37 a Althaia i una a Sant Andreu.

Del total d'altes, 2.084 s'han expedit a Althaia i 152 a Sant Andreu. Pel que fa a aquesta darrera institució, des del 15 d'octubre -data d'inici de la segona onada de l'epidèmia- ha tingut 214 ingressos, 61 defuncions i 105 altes (7 a residència, 96 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària). L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia i tracta, majoritàriament, malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.