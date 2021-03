Vergés rebutja avançar el toc de queda per Setmana Santa

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha rebutjat avançar el toc de queda per Setmana Santa. Després que el Ministeri de Sanitat hagi sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin més d'hora, a les 20 hores, Vergés ha demanat esperar que els detallin bé "què volen i amb quina intenció" per valorar-ho però s'ha mostrat en contra de moure el toc de queda, fixat a les 10 del vespre a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha criticat el Ministeri perquè "aquestes coses no poden anar a última hora" i els ha retret que ara vulguin "coordinar" mesures. "Sempre es desperten per vacances", ha dit. D'altra banda, ha descartat relaxar mesures i ha dit que l'estancament "no permet avançar".

Durant l'entrevista la consellera ha demanat a la ciutadania que "valori bé" les restriccions que hi ha de moment i ha recordat que s'està permeten la mobilitat –amb limitacions-, mentre que a d'altres països com Itàlia o Alemanya s'està endurint les mesures. Amb tot, ha demanat molta prudència i "seriositat" en el compliment de les normes. "El més important és que la ciutadania entengui que és un moment delicat i mantingui la prudència; que es permeti la mobilitat no vol dir que haguem d'exercir malament trencant bombolles o engegant cadenes de contagi", ha insistit.

En aquest sentit, ha descartat un relaxament de mesures per Setmana Santa i ha indicat que "l'estancament" en els indicadors epidemiològics no permeten avançar. A més, ha demanat "molta cura" a l'hora de "generar expectatives" als sectors, després que la portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, obrís la porta a reobrir la restauració a la franja de vespre.

Toc de queda

Segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a l'ACN fonts de Salut, el Ministeri de Sanitat ha sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin més d'hora per Setmana Santa, a les 20 hores, davant l'augment de contagis. Està previst que la qüestió s'abordi aquesta tarda al Consell Interterritorial. Vergés ha dit que caldrà "veure què proposen". "Si representa avançar tancaments d'activitats o el que sigui, hauran d'explicar què volen, amb quina intenció, per controlar què i quins dies", ha subratllat.

Ara bé, sí que s'ha mostrat obertament contrària a modificar el toc de queda, que a Catalunya està fixat a les 10 del vespre. Com ha apuntat, hi ha comunitats –com Madrid- que el tenen a les 11, i ha recordat que va ser el mateix govern espanyol qui va permetre la forquilla d'hores. "Sempre es desperten per vacances. Ho hem de gestionar sempre tot nosaltres i per Nadal o per Setmana Santa es desperten i volen que coordinem les coses, i això no hauria d'anar així", ha criticat.

Vacunació

Just l'endemà de fer públic el pla de vacunació a població general, Vergés ha insistit que l'estratègia està subjecta a la disponibilitat de dosis. En aquest sentit, ha apressat el Ministeri de Sanitat i el govern espanyol en general a "exercir les seves competències exclusives" i "fer complir els compromisos" a la Comissió Europea, a qui al seu torn ha instat a garantir que les farmacèutiques ofereixen les dosis promeses.

En relació a la vacunació per Setmana Santa, Vergés ha obert la porta a vacunar tots els dies de la setmana, també els festius, mentre hi hagi dosis disponibles. "Si hi ha dosis, no les tinguem a la nevera", ha resumit.