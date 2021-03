Vint-i-sis morts més a Catalunya: 21.174 en total

Les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat comptabilitzen 26 noves morts a causa de l'epidèmia a Catalunya. Amb aquestes el total puja a 21.174.

A més, hi ha 1.402 pacients ingressats als hospitals, 29 menys que el dia anterior, i 416 persones a l'UCI, cinc més que 24 hores abans. La immunització avança lentament i hi ha 666.065 vacunats amb la primera dosi (2.077 més) i 347.321 amb la segona (2.409 més).

Entre les persones que viuen en residències d'ancians es van confirmar dos casos més per PCR o test d'antígens, el que fa pujar el total a 30.258. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 33.444. En total, han mort 8.747 persones a les residències, una més que el dia anterior.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya va pujar ahir dues centèsimes i les darreres dades facilitades pel Departament de Salut la situen en 1,08, el que vol dir que cada contagiat contamina un altre de mitjana.

El risc de rebrot també incrementa, ho fa 7 punts, fins a 208. En paral·lel, la incidència a 14 dies ha pujat de 190,45 a 193,23.

El darrer dia analitzat es van declarar 1.132 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 542.131.

El 5,09% de les proves realitzades la darrera setmana va donar positiu.

El risc de rebrot era de 193 entre el 6 i el 12 de març i ha pujat a 208 en l'últim interval. Pel que fa a la velocitat de contagi ha pujat a 1,08, per sobre del 0,98 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies va ser de 193,23 entre el 13 i el 19 de març, per sota dels 200,20 de l'interval anterior (6-12 de març).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 13 al 19 de març n'hi va haver 7.539, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.362. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 97,76 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (95,47).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 120.061 proves PCR i 46.611 tests d'antígens, dels quals un 5,09% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (4,67%).