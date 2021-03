El 5,35 % de la Catalunya Central està vacunada de les dues dosis

La Catalunya Central tenia vacunada a data d'ahir el 5,35 % de la població susceptible de rebre una de les tres vacunes que actualment s'estan posant: AstraZeneca, Pfizer i Moderna (aquesta s'ha incorporat aquesta setmana i només es posa a nivell hospitalari a col·lectius com els trasplantats, dialitzats i malalts oncològics). La població menor de 16 anys no serà vacunada. Al Bages, el registre era pràcticament el mateix que el de la regió, el 5,31% ja ha rebut les dues dosis. En primera dosi, la xifra és del 10,25%.

A les altres comarques de l'àmbit Catalunya Central, la situació és similar, tot i que hi ha diferències en funció dels sectors de població que han estat els primers en ser vacunats. Així, a l'Anoia hi ha el 9,93% de població amb la primera dosi i el 5,01% amb la segona. Al Berguedà, la relació és del 12,33% amb primera dosi i el 6,63% amb les dues. Al Solsonès, el 7,42% amb primera dosi i el 4,02% amb segona. I al Moianès hi ha l'11,93% i el 7,54%, respectivament. En el cas del Solsonès, el departament està revisant sistemes interns de comunicació de la vacunació per si es detecten errors que expliquin el baix nivell, ja que el repartiment de vacunes és equitatiu al territori.

La farmacèutica Anna Bonet, responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes de la Catalunya Central, assegura que «anem avançant a bon ritme». I explica que hi ha una distribució territorialment equitativa dels diferents tipus de vacuna i atribueix la diferència que hi pugui haver entre regions a la composició social.

En el moment que s'obri la vacunació a tota la població, s'igualaran el registres perquè «l'estratègia de vacunació és comuna a tot l'Estat», indica, i a Catalunya proporcional segons els territoris.

El maldecap en la gestió d'aquests vaccins està en el fet d'haver d'utilitzar-los per diferents col·lectius i d'haver de preveure que, si ara es fa una determinada vacunació de primeres dosis, s'ha de preveure que en el temps que indiqui cada vacuna hi haurà d'haver disponible la segona dosi i preparat l'equip que l'hagi de posar.

Bonet també ha explicat que en aquests moments s'han posat el 64% de primeres dosis i el 44% de segones. Per grups, entre els grans dependents hi ha el 64,75% de vacunats en primera dosi i el 40,73% amb les dues. I entre els majors de 80 anys, hi ha el 24,36% en primera dosi i el 8,65% en segona. A aquests dos grans col·lectius se'ls ha posat la de la casa Pfizer. La voluntat de l'administració seria completar aquests grups fins a nivells del 100% o propers i, tot seguit, anar baixant, continuant pels de menor edat.

16.650 dosis de Pfizer

D'aquesta vacuna Pfizer, a la Catalunya Central se n'han distribuït, fins ara, 16.650 dosis (11.364 primeres i 5.286 segones dosis). Per comarques, l'Anoia i l'Osona tindrien el 50% de primeres dosis de Pfizer i el 31% de segones dosis, mentre que el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès es troben a hores d'ara en un nivells del 40% i el 20%, respectivament. Bonet confia en què les properes setmanes arribaran més dosis i s'accelerarà la vacunació.