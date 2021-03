Aragonès comunica a Sàmper que com a president no utilitzarà el grup d'escortes creat per Torra

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha comunicat al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que com a president no utilitzarà el grup d'escortes creat per Quim Torra específicament per a la Presidència de la Generalitat, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts de Vicepresidència a l'ACN. L'Àrea de Seguretat Institucional va ser creada a principis del 2019 per fer d'escorta del president de la Generalitat i depèn del Departament de Presidència. Aragonès vol continuar amb l'Àrea d'Escortes que utilitza la resta del Govern i que depèn de la Direcció General de la Policia.

Les mateixes fonts subratllen que aquesta decisió permetrà prestar el servei amb uns criteris homogenis i de major eficiència i estalvi de recursos. De fet, en aquests mesos que ha exercit les funcions de president ha mantingut la seva escorta habitual.

Fonts d'Interior també han confirmat que Vicepresidència vol tenir la seva escorta actual durant la investidura i almenys els primers dies al càrrec. En qualsevol cas, el servei està garantit.