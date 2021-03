Catalunya no rebrà les 148.000 vacunes d'AstraZeneca que esperava la setmana vinent

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha denunciat aquest dijous que 148.000 vacunes d'AstraZeneca que Catalunya esperava per a la setmana vinent es retardaran com a mínim fins al 5 d'abril. "Quina vergonya, el Ministeri -de Sanitat- ens acaba d'informar que les 148.000 vacunes d'AstraZeneca que havien d'arribar la setmana que ve no arribaran. Es retarden, com a mínim, fins al 5 d'abril. Ja n'hi ha prou d'aquest despropòsit", ha denunciat Vergés a Twitter.



La consellera aboca crítiques cap al Ministeri de Sanitat, que és l'interlocutor del Departament de Salut, si bé l'aprovisionament de les vacunes depèn de la farmacèutica. Ara per ara, la Generalitat no podrà oferir noves cites per a vacunació fins que rebi aquest lot que es retarda, almenys, una setmana més. No afectarà, en canvi, la inoculació d'aquells que van aconseguir una cita prèvia, perquè només es va oferir l''estoc' que ja té la Generalitat, del voltant de 120.000 dosis.





Quina vergonya. El Ministerio ens acaba d'informar que les 148.000 vacunes d'AstraZeneca que havien d'arribar la setmana vinent no arribaran. S'endarreixen, mínim, fins el dilluns 5 d'abril. Ja n'hi ha prou d'aquest despropòsit — Alba Vergés Bosch ?? (@albaverges) March 25, 2021

El Departament de Salut havia previst vacunar amb AstraZeneca primer unque fossin professionals essencials o tinguessin algun problema de salut, als quals va enviar un SMS amb l'enllaç per demanar cita en una web.Però aquest "link", que estava obert , va circular per les xarxes i missatgeria instantània i es va donar la circumstància que van poder aconseguir una cita persones d'aquesta edat que no complien els requisits inicials establerts.La inestabilitat en els lliuraments d'AstraZeneca ha estat una constant en els últims temps; de fet, aquesta setmana Catalunya esperava 60.000 dosis i finalment n'ha rebut la meitat: 15.000 dilluns passat i 17.000 que arriben aquest divendres.