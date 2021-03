El Govern no endurirà les restriccions per Setmana Santa

Ni avançar el toc de queda ni tancar l'activitat no essencial a les 20 hores. El pla de restriccions per a la Setmana Santa a Espanya queda tal com estava malgrat el repunt de casos que pot convertir-se en la quarta onada. El Ministeri de Sanitat ni tan sols va arribar a plantejar aquest augment de les restriccions en el Consell Interterritorial de Salut celebrat ahir dimecres, després de la poca receptivitat mostrada per les comunitats autònomes a les quals es van consultar aquestes mesures.

L'accent es posarà en la necessitat que les mesures es compleixin de manera estricta, per a la qual cosa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va participar en la reunió.

La preocupació que suscita l'augment de contagis a les portes de la Setmana Santa va fer que el Govern central sondegés les comunitats autònomes sobre la possibilitat de replantejar-se les actuacions coordinades que van acordar fa un parell de setmanes per a aquestes festivitats i el pont de Sant Josep, entre les quals figuraven el tancament perimetral o el toc de queda a partir de les onze de la nit.

Fonts de la Xunta de Galícia apunten que Sanitat els va contactar dimarts a la nit per sondejar-los sobre un possible avançament del tancament de l'activitat no essencial per intentar evitar una quarta onada de la pandèmia. El conseller de Sanitat gallec, Julio García Comesaña, assenyala que, si la intenció és endurir restriccions per Setmana Santa, a Galícia queda «poc marge d'ajust» respecte a l'horari de l'activitat no essencial, ja que el comerç té el límit a dos quarts de deu i l'hostaleria a les nou. Respecte a un hipotètic avançament del toc de queda a les vuit del vespre, creu que en aquest cas «ja està en paràmetres baixos», i indica que aquest tema no es va tractar en la comunicació amb el Ministeri de Sanitat.

La consellera de Salut de Catalunya, Alba Vergés, va ser ahir taxativa: «Tenim el toc de queda a les 22 hores i és una mesura que ha funcionat per reduir l'activitat social i lúdica que és més evitable; i no el pensem aixecar», va afirmar.