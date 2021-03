La CUP avala el preacord amb ERC i recolzarà la investidura d'Aragonès

La CUP-UNCPG votarà 'sí' demà divendres a la sessió d'investidura del coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat. Ho ha confirmat en una roda de premsa aquest dijous la diputada Eulàlia Reguant, que ha comparegut al Parlament acompanyada de set diputats més del grup parlamentari. Reguant ha garantit el vot afirmatiu a Aragonès però ha advertit que fer-ho no és "un xec en blanc" sinó "un punt de partida" per a una legislatura que esperen que permeti a l'independentisme acumular forces i dur a terme una "confrontació democràtica" que volen en forma d'autodeterminació.

Els anticapitalistes han aprofitat per convidar JxCat, l'altre grup independentista a la cambra, a avalar l'acord que les bases de la CUP i de Guanyem han avalat. "No entendríem que JxCat no compartís que aquest país necessita uns mínims per viure i, per tant, una renda bàsica o una banca pública", ha assegurat Reguant, que ha insistit que la formació de Carles Puigdemont "avui i ara té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord si es vol posar al servei del país".

El 59,31% dels militants que han participat a la consulta interna han avalat el preacord amb els republicans, tot i que el 85,59% el considera insuficient. Per això, Reguant ha insistit que es tracta d'un punt de partida per "engegar un nou cicle" i ha considerat clau que "aquest acord es concreti i avanci" com a "millor manera per enfortir o teixir més complicitats". "El preacord amb ERC no té la profunditat que el país necessita per fer front als reptes amb què es troba", ha resumit.

"En cap cas és el programa polític íntegre de la CUP-UNCPG", ha assenyalat Reguant, que ha reconegut que durant la negociació amb ERC "hi ha elements que no s'han recollit" o que han quedat "massa tous o suaus". El que sí s'hi recull és que la taula de diàleg amb l'Estat no serà "una eina per donar o no suport al Govern", ha explicat, ja que "l'única via de resolució del conflicte català és generar les condicions per garantir que abans que s'acabi la legislatura s'exerceixi el dret a l'autodeterminació".

De cara a les negociacions d'ERC amb JxCat, encara reticent a votar favorablement Aragonès, la portaveu anticapitalista ha confiat que els republicans mantindran l'acord amb ells i que la resta de forces "han de sumar i contribuir, si cal, a millorar-lo". "Millorar-lo, no renunciar-hi", ha subratllat. En qualsevol cas, la diputada ha remarcat que es tracta d'una entesa "de mínims per donar el tret de sortida a la legislatura" i ha alertat que els seus 11 escons prendran "les decisions oportunes" si s'entra en una "dinàmica partidista i paralitzadora" com la que creuen que ha marcat la passada legislatura.

Reguant també ha aprofitat per adreçar unes paraules a En Comú Podem després que algunes veus de la formació diguessin que veien bé alguns dels punts del preacord d'ERC i la CUP. Ha instat els comuns a "decidir si volen ser la crossa del règim i del PSOE" o bé "una eina de canvi" per a la ciutadania de Catalunya.