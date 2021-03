Nuet diu que va votar tramitar les lleis del procés «per adequar-les a la Constitució»

El diputat Joan Josep Nuet (ERC) va negar ahir que desobeís els requeriments del Tribunal Constitucional, si bé va justificar que va permetre la tramitació de les lleis del procés per així poder «convertir-les en textos constitucionals», però «al final no va sortir bé» i «va ser un fracàs». Nuet va defensar la seva actuació en la primera jornada del judici que se celebra al Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència, pel seu paper a la Mesa del Parlament. La Fiscalia l'acusa de votar a favor de la tramitació d'iniciatives parlamentàries «contràries a l'ordre constitucional» el 6 i 7 de setembre del 2017 malgrat els advertiments del TC i li demana 16 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic electe i 24.000 euros de multa.