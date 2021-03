Pere Aragonès anirà demà a la investidura sense el suport de Junts

Guerra de nervis entre ERC i JxCat. Pel faristol del Parlament, tot just en mitja hora, es va sentir, per part postconvergent, que la negociació apuntava a prosseguir en les pròximes setmanes i, per part republicana, que el pacte per a una investidura a la primera volta és possible perquè les diferències «no són insalvables».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja ha proposat oficialment Pere Aragonès com a postulant a la investidura després de tancar la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris i ha firmat la convocatòria del debat per a aquest divendres a les 10 hores.

Una sessió en què el presidenciable d'Esquerra espera obtenir el el suport dels 74 diputats independentistes, encara per concretar, pendent de les negociacions amb Junts i del resultat, ahir a l'hora de tancar edició, del debat entre les bases de la CUP.

La portaveu de Junts, Gemma Geis, va etzibar que «previsiblement» no hi haurà acord entre Esquerra i el seu partit aquest divendres, tot i que no va voler anticipar el sentit del seu vot en el ple. Els postconvergents argumenten que, ara com ara, no han arribat a un pacte que «doti d'estabilitat, d'horitzó compartit, d'un full de ruta i d'objectius clars» aquesta tretzena legislatura. Per donar més marge a la negociació, Borràs sospesa amb els grups parlamentaris que la segona volta se celebri dimarts, interpretant en el sentit estricte el reglament de la Cambra catalana, tot i que l'última paraula la té la Mesa.

En la roda de premsa posterior al contacte republicà amb la presidència del Parlament, la portaveu del partit, Marta Vilalta, va recordar sibil·linament el suport que ERC va donar, fa dues setmanes, a la designació de la mateixa Borràs com a líder de la Cambra. Vilalta també va unir aquest acord amb què es busca per a la investidura. «Els acords a última hora són possibles».

Geis va continuar amb la línia traçada dimarts pel secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i va postergar l'acord a «dies o setmanes». «Des de Junts no especularem amb cap alternativa al candidat Pere Aragonès. Li toca a ERC presentar un candidat a la presidència i aconseguir un acord que possibiliti aquesta legislatura. Junts volem l'entesa i un bon acord, i avui no tenim un acord de legislatura», va reiterar en roda de premsa.

Per a Vilalta, la conferència que va pronunciar dimarts Sànchez, «és la demostració palpable que hi ha sintonia fins i tot estratègica, perquè va citar el llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira». Segons Vilalta, el mateix Sánchez va reconèixer que era qüestió de «voluntat política». «I nosaltres la tenim tota», va dir.

Pendents de la CUP

Mentrestant, les assemblees de la CUP debatien ahir el preacord assolit amb Esquerra per dilucidar si donaran suport o no la investidura d'Aragonès.

Endavant, una de les entitats que forma la CUP i una de les que més pes té, ja ha expressat la seva oposició al pacte amb ERC, de la mateixa manera que ho han fet Arran i Lluit Internacionalista. Per la seva part, Poble Lliure l'avala amb alguns dubtes mentre que Guanyem hi dona suport obertament.

Illa es reivindica

Per la seva banda, el candidat socialista, Salvador Illa, va utilitzar la seva reunió amb Borràs per recordar a la presidenta del Parlament que és el líder del «partit més votat» el 14-F i, per tant, té «disponibilitat per afrontar un debat d'investidura».