La Policia Local de Manresa obre 345 expedients per incomplir normes anticovid

La Policia Local de Manresa ha obert enguany 345 expedients per no complir la normativa anticovid. Cada expedient pot contenir un o més incompliments.

La majoria d'expedients,184, corresponen a incompliments del toc de queda i 40 per no portar mascareta.

A més a més, hi ha 55 expedients més oberts a persones que incomplien, a la vegada, aquestes dues normatives. També s'han tramitat 25 expedients a establiments que incomplien l'horari d'obertura, 14 a persones que no mantenien la distància física interpersonal i que, a més a més, no portaven mascareta, 9 per sobrepassar el número de persones en un mateix grup i, a més a més, el toc de queda.

L'Ajuntament reconeix l'actitud positiva de la majoria de la població, que segueix la normativa des de fa molts mesos. Però també informa que «s'està actuant davant aquells comportaments que poden comportar un greu risc per a tota la ciutadania».

L'Ajuntament de Manresa demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l'augment del risc de rebrot de covid a la ciutat.

Segons l'Ajuntament, la corba, que entre el 15 de gener i el 15 de febrer havia dibuixat una tendència descendent fins a situar-se per sota dels 200 punts –baixant dels 868 als 181,56– dibuixa ara un significatiu increment i s'ha situat als 434 punts.

Pel que fa a la taxa de reproducció, que entre gener i febrer també s'havia aconseguit reduir per sota d'1, se situa ara a 1,25.

Malgrat que les xifres no arriben als pics màxims assolits al novembre de 2020 i al gener de 2021, la tendència a l'alça de les xifres «preocupa». Per això, l'Ajuntament de Manresa fa una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i a seguir les mesures que encara són vigents, com l'obligatorietat de portar mascareta, de respectar el toc de queda –establert de 10 de la nit a 6 del matí– o la prohibició de fer trobades o reunions de més de sis persones, tant en l'àmbit públic com privat.

Al capdavant en risc de rebrot

Manresa continuava ahir com la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més risc de rebrot de tot el país. Una posició a la què ha arribat després de dies de situar-se en segon lloc.

El risc de rebrot de l'epidèmia a Manresa era ahir superior al de Mollet del Vallès amb 400 punts, Sabadell (387) Lleida (381), Castelldefels (346), Rubí (275), Sant Cugat del Vallès (273), Girona (234), Sant Boi (216), Terrassa (215), Barcelona (214), Cornellà (204), Santa Coloma de Gramenet (188), Granollers (186), Cerdanyola (172), Badalona (166), Mataró (165), L'Hospitalet (157), El Prat (140), Viladecans (94), Tarragona (90), Reus (83) i Vilanova i la Geltrú (51).

El nombre de positius detectats a la ciutat va a l'alça. Del 28 de febrer al 6 de març van ser 90; del 7 al 13 de març, 122, i del 14 al 20 de març, 151. Són més de seixanta de diferència en dues setmanes i un increment percentual del 65%, segons les darrers dades del Departament de Salut.