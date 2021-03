Felip VI i Letizia fan la primera visita oficial d'un monarca espanyol a Andorra en 700 anys

Set segles després del naixement d'Andorra com a país, un rei espanyol ha trepitjat de manera oficial aquest dijous el petit enclavament pirinenc. Felip VI i Letizia, han estat rebuts per les màximes autoritats del país a la Casa de la Vall en una trobada que s'emmarca en la celebració de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que acollirà Andorra el pròxim 21 d'abril. Els monarques han estat acompanyats de la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, en un recorregut on s'han fet paleses les mesures de seguretat de la covid-19. Així, si la visita del president francès, Emmanuel Macron, de fa un any i mig es va convertir en un bany de masses, aquest cop la presència d'andorrans als carrers per rebre els monarques ha estat d'unes poques desenes de persones.

Els reis han arribat al Principat en helicòpter i la comitiva ha estat rebuda a l'exterior de la Casa de la Vall, que acull l'antic parlament andorrà, per part del copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, el representant del copríncep francès, Patrick Strozda, i el cap de l'executiu del Principat, Xavier Espot. Ja a l'interior de l'edifici han dut a terme una trobada de cortesia amb la síndica general, Roser Suñé, i han pogut saludar als representants dels diferents grups parlamentaris.

Els monarques també han visitat el Comú (ajuntament) d'Andorra la Vella. A la sortida, el rei Felip VI i la reina Letizia s'han saltat el protocol per apropar-se a saludar als veïns allí concentrats. Aplaudiments, crits de "viva el Rei" i banderes espanyoles han rebut als monarques al centre de la capital d'Andorra. La visita dels reis d'Espanya ha estat acompanyada d'estrictes mesures de seguretat i el seu pas pels carrers del Principat ha obligat a tallar la circulació durant una mitja hora.

Espot ha destacat que la visita "arriba en un moment en què Andorra pot dir alt i fort que ha fet els deures", tot detallant que el país està "integrat a la comunitat internacional". En aquest sentit, ha posat en valor la plena col·laboració que hi ha amb l'estat espanyol en diversos àmbits, com ara l'econòmic, fiscal, sanitari o educatiu, entre d'altres. El cap de govern del Principat ha dit que les "sensacions són molt bones" i assegurat que se sent "molt honorat" amb la visita dels monarques. També ha detallat que a l'agenda d'aquest dijous, que inclou una reunió amb representants de l'executiu, no es tractaran temes de caire polític, sinó qüestions més globals i de consens.

El màxim representant de l'executiu andorrà ha ressaltat el fet que aquest país es troba a la vegada dins l'espai iberoamericà i el francòfon, així com també la transformació que s'ha dut a terme al Principat en la darrera dècada per disposar d'un sistema fiscal homologat i homologable. A més, també ha citat en aquest context l'entrada d'inversió estrangera al país i les negociacions que s'estan duent a terme per assolir un acord d'associació amb la UE. Finalment, en un àmbit territorial més pròxim, Espot ha destacat l'ajuda prestada a l'Alt Urgell, concloent que tot plegat "demostra que quan els països caminen i treballen plegats al final això beneficia a tots els seus ciutadans".

L'estada dels monarques preveu una trobada amb part de la comunitat del sistema educatiu espanyol, compartir experiències sobre el model d'inclusió dels alumnes amb discapacitat i visitar monuments i elements patrimonials del país. La visita arriba a poques setmanes de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, que acollirà Andorra el pròxim 21 d'abril en format semipresencial, atenent el context sanitari actual. La trobada reunirà els màxims representants dels 22 països llatinoamericans i se centrarà en la innovació per al desenvolupament sostenible i la recuperació post covid-19, fent especial èmfasi en la innovació en els aspectes sanitaris, socials, econòmics i mediambientals.