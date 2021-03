Solsona votarà tres línies d'ajuts per als sectors afectats per la pandèmia

L'Ajuntament de Solsona sotmetrà a votació en el ple que s'ha de celebrar avui a les 9 del vespre de forma telemàtica tres línies d'ajut diferents, l'exempció de la taxa de terrasses per a tot el 2021 i l'exempció de la taxa per a les parades amb llicència que no vagin al mercat. Aquestes són les mesures proposades pel govern municipal per ajudar els sectors afectats per la pandèmia de la covid-19 ara ja fa més d'un any.

D'una banda, la regidoria de Desenvolupament Local porta a aprovació del ple la modificació de les bases dels ajuts per a la promoció de l'ocupació i de l'activitat econòmica i la seva convocatòria. L'assignació pressupostària és de 40.000 euros, 12.000 dels quals es destinaran a la línia de nous negocis, 10.000 a la modernització i sostenibilitat d'activitats existents, 8.000 a la creació de llocs de treball i 10.000 a projectes d'autoocupació.

Un altre tipus d'ajut, que es té previst desplegar per primera vegada, serà en forma de campanya per incentivar el consum al comerç local no essencial mitjançant la subvenció de vals de compra, a la qual s'hi invertiran 50.000 euros.

Per a les activitats que queden excloses d'aquesta campanya, hotels, hostals, escoles de música i dansa i gimnasos, s'ha previst una altra línia d'ajuts similar a l'aprovada el maig de l'any passat amb motiu de la crisi provocada per la covid-19. En aquest cas, se subvencionarà el 90% de la despesa habitual que s'ha hagut de continuar assumint malgrat el tancament o important afectació de l'activitat i les restriccions, com ara subministraments, fins a un màxim de 750 euros per establiment.

Bars i restaurants també seran els beneficiaris de l'exempció del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a tot el que resta de 2021. Per altra banda, una altra exempció serà per als marxants que demanin l'excedència temporal del mercat municipal, entenent que les restriccions derivades de la pandèmia han provocat una baixada notable de l'afluència de clients i, per tant, n'ha afectat la seva activitat.