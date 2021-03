Toni Cantó formarà part de la llista d'Ayuso com a independent

La candidata del PP a l'Assemblea de Madrid i actual presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fitxat l'exmembre de Ciutadans Toni Cantó com a independent per a la llista que el seu partit presentarà als comicis del 4 de maig, segons han explicat fonts populars. Cantó va abandonar Cs després de l'intent de moció de censura protagonitzat pels taronges a Múrcia i de l'avançament electoral a Madrid que va fer Ayuso per evitar un moviment similar a l'Assemblea madrilenya. En aquell moment el PP va contraatacar obrint "les portes" a simpatitzants, afiliats i càrrecs de Ciutadans. "Entre socialisme i llibertat, Cantó aposta per la llibertat i fa més gran la nostra formació política", han assegurat les mateixes fonts.

L'excoordinador autonòmic de Cs al País Valencià i exdiputat a les Corts valencianes anunciava el 15 de març que renunciava a formar part de la nova executiva de Cs ideada per Inés Arrimadas després del fiasco de la moció de censura a Múrcia, i que abandonava els seus càrrecs a la formació. A les portes de la seu de Cs demanava la dimissió de tota la cúpula de la formació i apostava per una candidatura conjunta amb el PP a les eleccions de la Comunitat de Madrid.

El mateix dia, el portaveu de Cs i ara candidat dels taronges a les eleccions madrilenyes, Edmundo Bal, opinava que la dimissió de Cantó havia estat una operació "perfectament calculada" i "orquestrada" i insinuava que marxaria al PP, ja que la seva actuació s'emmarcava en "l'operació orquestrada" dels populars "d'anar oferint càrrecs" a dirigents de Cs.