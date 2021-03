La vacunació amb AstraZeneca es reprèn amb una alta assistència als grans espais

L'inici de la cua per vacunanr-se a l'espai del Palau Firal de Manresa amb AstraZeneca

L'inici de la cua per vacunanr-se a l'espai del Palau Firal de Manresa amb AstraZeneca ics

Els espais de vacunació massiva de la regió central reprenen l'activitat d'immunització amb AstraZeneca amb l'esperança de recuperar el temps perdut després de la suspensió cautelar del vaccí. D'aquesta forma, els recintes firals de Manresa, Igualada, Vic i l'hotel d'entitats de Berga tornen a agafar embranzida amb l'administració del fàrmac, ara amb l'especificitat de vacunar la població essencial i la general d'entre 60 i 65 anys, després que el Govern espanyol i les comunitats autònomes hagin acordat que el nou llindar d'edat de la vacuna s'elevi fins als 65 anys. En aquest primer dia de represa es van vacunar 660 persones entre Manresa, Igualada i Berga. Sumant les de Vic, per sobre de 900 dosis. A Manresa, a l'entorn de 320, gairebé totes les previstes.

Fins ara, la vacunació amb AstraZeneca s'administrava als treballadors essencials menors de 55 anys. Ara, però, els espais de vacunació ja comencen a citar el personal essencial d'entre 55 i 65 anys i també la població general d'entre 60 i 65 anys. «La vacunació als col·lectius essencials continua i, pel que fa a la població general, s'ha donat prioritat a les persones d'entre 60 i 65 anys i, de mica en mica, s'anirà vacunant la resta», apunta la coordinadora d'atenció a la ciutadania del Servei d'Atenció Primària del Bages i el Berguedà, Berta Sarret.

Durant la jornada d'ahir, als recintes firals de la regió central la vacunació es reiniciava a un bon ritme. A cada hora, arribava una nova tongada de persones a punt per vacunar-se.

«La bona resposta per part de la ciutadania demostra que els símptomes de la desconfiança envers la vacuna són pocs», manifestava Sarret. En aquest espai de vacunació, els horaris es van omplir poca estona després que es fes la crida a la població per missatgeria mòbil.

Una dinàmica semblant es respirava ahir a la tarda a l'Hotel d'Entitats de Berga, on es van posar una setantena de vacunes de les 80 previstes. D'altra banda, al recinte firal d'Igualada se'n van posar també cap a 250 vacunes. En aquest cas s'havia previst poder fer encara més vacunació, però l'avís havia arribat a les persones susceptibles de rebre el vaccí només 24 hores abans. «En el cas que sobrin dosis, aquestes es poden aprofitar la setmana vinent. A diferència de la Pfizer, l'AstraZeneca és de molt més fàcil conservació i això facilita la feina d'organització», destacava Sarret.

Més dosis de cara a l'abril

El departament de Salut preveu un increment en l'arribada de les dosis del vaccí de cara al mes d'abril i, en aquest sentit, els recintes firals aniran ampliant la seva capacitat a mesura que vagin entrant més vacunes. «Durant aquest interval de temps en què la vacunació d'AstraZeneca s'ha mantingut suspesa, hem aprofitat per millorar el circuit de vacunació amb la previsió que d'aquí a poques setmanes l'arribada de noves dosis ens permetrà accelerar el ritme de l'activitat immunització», explica el tècnic covid-19 de CatSalut de la regió central, David Rigau.

D'aquesta forma, els recursos destinats a la vacunació s'aniran adaptant a l'arribada de noves dosis. De fet, de cara la setmana vinent ja es preveu que els recintes firals ampliïn el seu horari de vacunació. En el cas del Palau Firal de Manresa, la franja horària s'ampliarà de vuit a onze hores. En la mateixa línia, a l'hotel d'entitats de Berga, el temps destinat a la vacunació s'ampliarà una hora més; és a dir, si ara es vacuna des de les quatre de la tarda fins les sis de la tarda, la setmana que ve es vacunarà des de les quatre de la tarda fins a les set del vespre. «L'objectiu és adaptar els recursos al nombre de dosis que vagin arribant», subratllava Rigau.

Després de la suspensió cautelar del vaccí d'AstraZeneca, els equips de vacunació s'han tornat a arremangar per reprendre l'activitat d'immunització.«Aquesta aturada no ens ha fet tremolar les cames, teníem clar que això era una resolució tècnica i calia esperar», explicava Sarret. Al seu torn, Rigau afegia: «El que hem fet és aprofitar per reorganitzar-nos».