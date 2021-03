El virus trenca el seu estancament i remunta a Catalunya

La propagació de la covid, que s'havia estancat en els dos últims dies, torna a créixer a Catalunya. La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja una centèsima i se situa en 1,09. El risc de rebrot també incrementa, ho fa quatre punts, fins a 212, segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies puja i passada de 193,97 a 196,12. S'han declarat 1.741 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 545.502. El 5,18% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.

S'ha informat de 16 noves morts i el total és de 21.207 en tota la pandèmia. Hi ha 1.378 pacients ingressats als hospitals, 15 menys, i 420 persones a l'UCI, dos més que fa 24 hores. Hi ha 692.801 vacunats amb la primera dosi (+22.538) i 380.908 amb la segona (+22.384).





Catalunya central: el risc de rebrot baixa fins a 360



La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 41.251 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 191 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 44.975 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.276 persones en aquesta regió, dos més que en el balanç anterior. Entre el 15 i el 21 de març s'han notificat 13 defuncions, 17 la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 47.188 persones vacunades amb la primera dosi, 1.715 més, mentre que 25.305 han rebut la segona, 1.491 més.

El risc de rebrot baixa 7 punts, fins a 360, per sota dels 378 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus disminueix dues centèsimes, fins a l'1,03, per sota que la setmana del 8 al 14 de març, quan estava a 1,14. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 174 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 344, pels 328 de la setmana anterior. El 7,4% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 164 pacients ingressats actualment, 2 menys que en el balanç anterior. La setmana del 15 al 21 de març eren 156, 144 en l'interval anterior.