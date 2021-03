Almenys 32 morts i 66 ferits en el xoc de dos trens al sud d'Egipte

Almenys 32 persones han mort aquest divendres i 66 han resultat ferides pel xoc de dos trens a la localitat de Tahta, a la província del sud de Sohag, ha informat el Ministeri de Salut d'Egipte.

Segons un comunicat del Ministeri, més de 30 ambulàncies estan transportant les víctimes a diversos hospitals pròxims de la província situada a la vall del Nil, on les vies ferroviàries són velles i són en mal estat.

El portaveu de Salut, Jaled Muyahid, ha afegit en la nota que la ministra Hala Zayed s'està desplaçant a la província per «fer seguiment de l'estat de salut dels ferits», a més d'haver creat una cèl·lula de crisi i emergències a Sohag.

Aquesta cèl·lula és l'encarregada d'avaluar «les conseqüències de l'accident i proporcionar subministraments mèdics i personal de totes les especialitats per donar l'assistència necessària als ferits», afegeix el comunicat.

Per la seva part, el primer ministre egipci, Mustafa Madbuli, ha assegurat en un comunicat que hi ha coordinació amb els ministeris competents i ha demanat als encarregats de cada departament que «acudeixin immediatament al lloc de l'accident per oferir el recolzament necessari i fer front a la situació ràpidament».



Accident freqüents

A Egipte són freqüents els accidents ferroviaris, a causa del mal estat de la xarxa i malgrat que les autoritats han promès en repetides ocasions renovar les infraestructures i invertir més en seguretat de les vies i la seva correcta senyalització.

L'últim gran accident es va produir el 27 de febrer del 2019, en el qual van morir 22 persones i almenys 40 van resultar ferides a l'estació central de la capital, on una locomotora sense conductor va guanyar velocitat i va acabar xocant contra una barrera de formigó situada al final de la via del tren.

Després d'aquesta tragèdia, el llavors ministre de Transport, Hisham Arafat, va presentar la seva dimissió i va ser substituït per un militar, el general Kamel al Wazir, que va comptar amb el recolzament del president Abdel Fatah al-Sisi.