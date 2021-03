Barcelona suspèn les llicències per a cuines fantasma durant un any

La cuina fantasma 'Not So Dark' el 23 de març del 2021

La cuina fantasma 'Not So Dark' el 23 de març del 2021 | Blanca Blay

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències d'obra i activitat de les cuines fantasma amb la voluntat d'evitar que proliferin de manera descontrolada i d'elaborar una nova normativa urbanística que ordeni aquesta nova activitat. En una roda de premsa aquest divendres al matí, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha reclamat a la Generalitat que cooperi en aquesta regulació. Actualment hi ha dos projectes de macrocuina que tenen els veïns en peu de guerra: un a les Corts i l'altre a Sant Martí i tots dos queden afectats per la suspensió de llicències. L'ajuntament desconeix quantes cuines fantasma hi ha a la ciutat. Una d'elles va obrir fa una setmana a Sant Gervasi, segons ha pogut saber de primera mà l'ACN.

Janet Sanz ha detallat que mentre el consistori es planteja com ha de ser la regulació de les cuines fantasma, suspendrà l'adjudicació de llicències d'activitat que ara operen com a establiments de plats preparats amb obrador i cuines industrials sense degustació.

La tinenta d'alcaldia de l'ajuntament ha defensat que era necessària una "resposta amb contundència i rapidesa" perquè la concentració d'entre 20 i 50 cuines en un mateix espai pot generar problemes de "soroll, fums, olors, vibracions, aglomeracions de personal i de càrrega i descàrrega i riscos d'incendis". Davant d'això, ha defensat que el consistori ha de vetllar per "assegurar que es poden desenvolupar amb seguretat per a tothom".

Per la seva banda, el tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, ha defensat que Barcelona està oberta "a la modernització, a la digitalització i a la tecnologia, però amb ordre". Per aquesta raó ha anunciat que des del consistori faran "normes" i ha destacat que la Generalitat hauria de fer el mateix per "regular aquesta activitat". I és que, a parer seu, "afegir en aquest moment tan dificultós pel sector de la restauració una competència sense normes per les grans plataformes seria donar el toc final a molts bars i restaurants".

Sanz ha informat que les cuines fantasma de les Corts i de Sant Martí s'inclouen en aquesta suspensió. En el cas de les Corts, en què les obres estan aturades, no podran seguir fins que s'aixequi la suspensió. En canvi, el projecte de Sant Martí, que ja té llicència d'obres, podrà seguir endavant. Amb tot, un cop acabades les obres no se'ls donarà la llicència d'activitat.

Paral·lelament, el consistori ha explicat que està estudiant el cas de la macrocuina de Sant Gervasi, que va obrir fa una setmana a la travessera de Gràcia.

L'àmbit de la suspensió afecta tota la ciutat a excepció els parcs de Collserola i Montjuïc, les zones industrials de la Verneda i la Zona Franca i els entorns, on ja hi ha una regulació específica per a aquestes activitats.

La suspensió de llicències se suma al pla de xoc engegat per l'Ajuntament per fer un control exhaustiu d'aquestes activitats amb inspeccions constants per garantir que compleixen les regulacions vigents.