Els ciutadans omplen els punts de vacunació però l'AstraZeneca s'atura

Hi ha vacunes a la Catalunya Central, gairebé 10.000 dosis d'AstraZeneca, i dimecres es va iniciar la vacunació del grup de persones de 60 a 65 anys a molt bon ritme. Ahir, encara va ser millor: van quedar totes les hores demanades fins al dia 2 d'abril, Divendres Sant. És el temps necessari per posar aquestes dosis amb la previsió de personal sanitari d'aquests dies. Ahir, però, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va tallar de soca-rel l'eufòria generada amb una piulada en la qual deia: «Quina vergonya, el ministeri ens acaba d'informar que de les 148.000 vacunes d'AstraZeneca que havien d'arribar la setmana vinent no arribaran. S'endarrereixen, mínim, fins al dilluns 5 d'abril. Ja n'hi ha prou d'aquest despropòsit». AstraZeneca és la vacuna que ha d'arribar amb més quantitat, és la que s'ha destinat a la població de 16 a 65 anys les darreres setmanes, però ha tingut nombrosos problemes de distribució.

El lament de la consellera es tradueix en què aquest divendres s'haurà d'aturar la vacunació i no es podrà reprendre fins a mitjan o final de la setmana següent de Setmana Santa. Les noves dosis de vaccí arribaran a Catalunya a partir del dia 5 (dilluns de Pasqua) i després s'hauran de repartir al territori, el que pot suposar unes 24 o 48 hores. Hi ha dos sistemes diferents de repartiment, segons han explicat fonts del Departament de Salut, que condicionen l'arribada de les dosis als centres regionals.

Els responsables del Departament de Salut a la Catalunya central han garantit que tothom que tingui hora demanada fins al proper dia 2 tindrà la seva dosi de vacuna, i també es garanteix que podrà rebre la segona. A la Catalunya Central hi ha una població susceptible de ser vacunada de 443.741 persones (s'exclouen els menors de 16 anys). I el nivells de vacunació eren dimecres del 5,35% amb les dues dosis i del 10,39% amb la primera dosi posada.

Abans de la notícia de la nova aturada de la vacunació amb AstraZeneca per manca de vaccí, es vivien moments d'esperança per veure que la població havia respost de manera molt positiva a la vacunació. Manresa va ser de les primeres ciutats de la regió a omplir la llista de vacunació. I al centre del Palau Firal, durant tot el dia d'ahir es va vacunar a molt bon ritme. A Igualada, que el dimecres va començar a un ritme més lent, ahir ja es va recuperar i també s'havien omplert totes les hores de vacunació. I el mateix passava a Berga, on el dimecres es van quedar per sota del previst en peticions. Ahir a la tarda, a totes les capitals, la vacunació era del 100% del que podien fer.

També es continuava vacunant amb Pfizer els major de 80 anys, i amb Moderna, malalts oncològics i dialitzats, a través de la xarxa d'hospitals.