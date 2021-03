Diputats de la CUP, ERC, JxCat, Comuns i el PSC marxen quan Vox pren la paraula

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha vist com part dels diputats del Parlament abandonaven el ple d'investidura quan li tocava prendre la paraula. Els nou propietaris dels escons d ela CUP i la major part dels 33 d'ERC han decidit marxar de l'auditori que acull la sessió en protesta pels discursos que acostuma a fer el partit d'ultradreta i com a part de "l'estratègia antifeixista". Gran part dels diputats de JxCat, dels comuns i del PSC també han decidit sortir del ple, deixant, però, part dels seus grups parlamentaris al ple. Garriga, en veure l'estampida, ha començat a parlar sense fer cap referència explícita al que estava veient.

Des de la CUP han explicat que, a més de marxar, els seus diputats han deixat uns cartells amb noms de víctimes del feixisme a la seva cadira. Per la seva part, la majoria dels diputats d'Esquerra Republicana han abandonat l'hemicicle quan ha arrencat la intervenció de Vox, i només s'hi han quedat Pere Aragonès i Marta Vilalta, que porten el debat; la vicepresidenta del Parlament, Anna Caula, i les diputades Najat Driouech i Jenn Díaz. La formació ha explicat que considera, "en el marc d'una estratègia antifeixista, que a Vox no se li pot regalar espais lliurament sense confrontar-lo, ni tampoc normalitzar-lo". Per part de JxCat, han decidit que surtin del ple els diputats Judit Toronjo, Salvador Vergés , Ferran Roquer, Mònica Sales , Marta Madrenas , Aurora Madaula , Anna Feliu , Glòria Freixa , Anna Erra , Cristina Casol , Joan Canadell, Elsa Artadi, Tònia Batlle i Francec Ten. La resta, han seguit a dins. El secretari d ela Mesa del Parlament Jaume Alonso Cuevillas, ha decidit donar l'esquena a Garriga durant tota la seva intervenció. Una actitud semblant a la dels independentistes ha tingut el PSC, que ha fet marxar part del seu grup, i els comuns, que han sortit majoritàriament de la sessió.