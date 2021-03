El Departament de Salut manté el web i l'SMS per apuntar-se a la vacunació

El Departament de Salut continuarà gestionant la vacunació amb el sistema actual, tot i les crítiques que ha rebut el fet de canviar de criteri. Si fins ara s'havia fet sectors essencials de totes les edats, des de dimecres es va obrir una nova finestra per a totes les persones d'entre 60 i 65 anys, que o bé van demanar hora de vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca responent a un missatge SMS que els havia enviat el departament o bé es van apuntar, a través d'una pàgina web, buscant el punt de vacunació i l'horari desitjat.

El departament també va iniciar una vacunació amb el vaccí de Pfizer als majors de 80 anys. I amb aquesta vacuna continuarà en aquest segment de població, on encara hi ha una baixa proporció de vacunats: el 25, 21% amb primera dosi i el 10,01% amb les dues dosis. La voluntat, però, seria poder avançar de manera determinant entre aquest col·lectiu a mesura que es disposi de dosis de Pfizer i, quan s'hagi completat la vacunació entre els majors de 80 anys, anar baixant d'edat de vacunació per tal de protegir al segment de població que es considera amb més risc de patir complicacions greus si s'infecta de covid-19.

La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va explicar ahir en una entrevista a Rac1 que a Catalunya també s'ha convocat a ser vacunat persones de 66 anys «acabats de fer». El Govern espanyol ha limitat aquest vaccí als 65 anys. La sotsdirectora general ha assegurat que aquestes persones «no tenen cap risc» per rebre el vaccí perquè està aprovat per a majors de 18 i ha insistit en la petició d'eliminar el topall.

D'altra banda, va demanar a la població de 60 a 65 anys que esperi a rebre l'SMS abans d'accedir a la web per programar la cita perquè s'estan prioritzant les persones que presenten més risc davant de la covid.

La doctora va reiterar que no hi ha suficients vacunes per immunitzar encara tota la població d'aquesta franja d'edat i per això es van començar a enviar SMS a aquelles persones que presenten més risc. «Els que l'han rebut són els prioritaris i demanaria que sobretot siguin aquests els que demanin la cita perquè la resta poden esperar», va comentar. I va afegir que ella mateixa està en aquest grup d'edat i esperarà a rebre el missatge: «Esperaré que em toqui el meu torn».

La responsable de vacunació del departament va reconèixer que estaven «expectants» per veure quina resposta donaria la ciutadania en la represa de la vacunació amb AstraZeneca i va celebrar la «l'alta confiança» en el vaccí. Va reconèixer, però, que no esperaven que circulés tant el portal on es pot accedir a programar la vacuna i que persones que no havien rebut l'SMS s'apuntessin.

Actualment, el 95% de les cites disponibles estan plenes, tot i que esperen poder ampliar-les amb l'arribada de 17.000 nous vaccins d'AstraZeneca previstos per aquest divendres. En total hi ha més de 100.000 persones citades.

Sobre les diferències de vacunació en la població de més de 80 anys, va afirmar que són els centres d'atenció primària els que s'han organitzat segons el coneixement dels seus pacients. I va admeetre que hi ha diverses fórmules emprades que estan coexistint. No hi veu més problema, però va anunciar que si es disposa de vacunes hi ha haurà un «esprint» les dues properes setmanes.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar ahir que els resultats preliminars de dos estudis revelen que la vacuna contra el coronavirus a centres de gent gran té una eficàcia d'entre el 82 i el 88% contra la infecció a partir dels set dies posteriors a l'administració de la segona dosi.

Darias va avançar els resultats d'investigacions del Ministeri de Sanitat amb el Centre Nacional d'Epidemiologia durant la compareixença d'ahir dijous al Congrés. La titular de Sanitat va dir que la vacunació redueix el 77% les hospitalitzacions i el 87% la mortalitat quan ja s'han injectat les dues dosis. I va celebrar que els resultats perquè «són encoratjadors» i donen «esperança». És com han dit sovint els representants sanitaris catalans, la llum que ara sí que es veu al final del túnel.

L'efectivitat amb l'administració d'una única dosi és d'entre el 52 i el 64% davant la infecció, del 26% pel que fa a l'hospitalització i del 35% en relació amb la mortalitat. Darias va remarcar que això indica que la vacuna és un instrument «eficaç per posar fi a la pandèmia».

Les dades dels estudis que ahir va exposar la ministra corroboren les bones sensacions que tenien els professionals sanitaris, sobretot veient la resposta dels descens d'infecció en col·lectius com els professionals sanitaris i sociosanitaris de les residències i, també, entre un col·lectiu que ha patit amb especial virulència els efectes de la pandèmia, els interns de les residències. Entre metges i infermeres i cuidadors i residents, la presència del virus és avui testimonial després que hi hagi un gran percentatge de persones protegides del virus.

El Departament de Salut de Catalunya es va decidir per una estratègia de vacunació que suposava destinar les primeres vacunes que arribaven a protegir els sanitaris, el personal de residències i els interns. A partir d'aquí es va anar ampliant el ventall, però sempre pessnant en persones que desenvolupin feines essencials, com podrien ser policies, bombers o mestres i professors no universitaris, tot i que s'ha assenyalat al jovent com un dels col·lectius que més propaguen el virus. Encara queden col·lectius que no han completat la vacunació per les limitacions d'edat d'AstraZeneca.