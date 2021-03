Detingut el conductor que ha causat l'accident de trànsit en què ha mort un menor a Sanaüja

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que va causar l'accident de trànsit en què va morir un menor i tres persones van resultar ferides aquest dijous a Sanaüja (Segarra). Segons ha informat la policia catalana, l'home ha estat detingut per un delicte d'homicidi per imprudència.

L'accident va tenir lloc cap a un quart de vuit del vespre al quilòmetre 13 de la carretera C-1412a, quan un turisme i un tot terreny van xocar per causes que s'investiguen. Com a conseqüència del xoc, un menor va morir i tres persones van resultar ferides, una greu i dues menys greus. Entre aquestes últimes hi ha un altre menor d'edat. Tots ells viatjaven al turisme.