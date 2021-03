Jordi Sànchez constata el «poc interès» de Pere Aragonès per buscar «complicitat» amb JxCat

"Tothom ha vist el poc interès del candidat a president per buscar complicitats amb JxCat", ha piulat el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, en referència a Pere Aragonès (ERC). En un missatge que ha fet arribar des de la presó de Lledoners, Sànchez ha constatat que el candidat republicà no ha intentat seduir prou els postconvergents. "És legítim, res a dir. Potser s'entén millor la nostra abstenció", ha afegit. Sigui com sigui, Sànchez manté la "plena disposició" de Junts a seguir negociant "amb lleialtat, respecte i discreció per donar sentit al 52% independentista". L'abstenció de Junts impedirà que Aragonès pugui ser investit aquest divendres al vespre, en la primera votació.