Llum verda de l'EMA a tres plantes d'AstraZeneca, Pfizer i Moderna que "augmentaran la producció de vaccins" a la UE

Pla de detall on es veu el recipient on es guarden diverses dosis de la vacuna d'AstraZeneca ACN

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat llum verda a tres plantes que produeixen vacunes contra la covid-19 a la Unió Europea d'AstraZeneca, Pfizer-BioNTech i Moderna, respectivament. El vistiplau del regulador europeu a les fàbriques permetrà "augmentar la producció de vaccins" a partir d'ara, segons un comunicat de l'EMA d'aquest divendres. Una d'aquestes plantes és la d'Halix, als Països Baixos, que va produir els 29 milions de dosis d'AstraZeneca detectades a Itàlia. Per tant, amb el permís de l'EMA els 16 milions de dosis que corresponien a la UE es podran començar a distribuir, tal com havia promès la companyia.

L'EMA també ha aprovat un centre de producció d'ingredients i vials finals de la vacuna de Pfizer-BioNTech a Marburg, a Alemanya. A més, l'agència permetrà a partir d'ara que aquest antídot es transporti en refrigeradors farmacèutics normals en comptes dels especials, que havien de mantenir-lo a temperatures d'entre -90º i -60º. "Això facilitarà una distribució més ràpida de la vacuna", assegura l'EMA.

Per últim, el regulador va validar la setmana passada una planta de fabricació d'un intermediari de Moderna a Suïssa que també hauria d'ajudar a escalar la producció de vacunes a la UE.



Supervisió de l'EMA

Com per qualsevol altre medicament a la UE, les vacunes contra la covid-19 només es poden fabricar en plantes autoritzades per l'EMA. En primer lloc, el fabricant ha de tenir una llicència de l'estat on opera i les autoritats inspeccionen les plantes en coordinació amb l'EMA per comprovar que compleixen amb els estàndards europeus. A més, les companyies han de presentar "evidències sòlides" que demostrin la capacitat per produir vacunes d'alta qualitat. Un cop envien aquesta documentació, poden sol·licitar el permís per produir. "L'EMA està preparada per examinar les peticions ràpidament", defensa.