Operació sortida: es preveuen cues a la C-16, entre Berga i Cercs, i a la C-55, a Castellgalí

La primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa arrencarà a les 15.00 hores d'aquest divendres i serà vigent fins a la mateixa hora de demà dissabte, 27 de març, període en què el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat de sortida en l'àrea metropolitana de Barcelona d'entre 440.000 i 500.000 vehicles, prenent com a referència el mateix període festiu del 2010. A la Catalunya Central es preveuen cues a la C-16, de Berga a Cercs, i a la C-55, a Castellgalí.

Per això, durant tot el cap de setmana, els Mossos d'Esquadra establiran controls preventius de velocitat, distraccions, seguretat passiva i alcoholèmia amb vehicles logotipats i camuflats.

Aquest divendres a la tarda també s'habilitaran mesures especials a la C-16, a Berga, com la reducció dels carrirls ràpids, mentre que dissabte al matí està previst instal·lar a més una mesura especial a la GI-662, a Castell-Platja d'Aro.

De cara al retorn de la primera fase de Setmana Santa, per diumenge s'habilitaran mesures especials a la C-16, a Berga i Cercs, la C-55, a Castellgalí-Manresa, la C-17, a Ripoll, la C-31 i C-65, a la Costa Brava, i també s'obrirà el bus-VAO de la C-58 a tots els vehicles d'entrada a Barcelona.

A més, durant aquest cap de setmana Trànsit ha acordat mesures especials per minimitzar les possibles retencions, de manera que aquest divendres a la tarda i dissabte al matí el carril bus-VAO de la C-58 s'obrirà a tots els vehicles per augmentar la capacitat d'aquesta via, en sentit Ripollet.



Hores conflictives

Els horaris que poden ser més conflictius a la carretera durant la primera fase de l'operació sortida seran aquest divendres, de 14.00 a 21.00 hores, i dissabte, de les 11.00 a les 14.00 hores, segons Trànsit.

Les principals retencions en la primera fase de l'operació sortida es podrien registrar aquesta tarda a la C-58, a Montcada i Reixac i Sant Quirze del Vallès, la B-30, a Barberà del Vallès, l'AP-7, a Cerdanyola, Barberà del Vallès i el Papiol, i la C-17, a Mollet i Parets del Vallès.

Per la seva banda, per dissabte al matí les vies més conflictives podrien ser la C-35, a Sant Celoni, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, l'N-340, a Vallirana, Vilafranca del Penedès i l'Arboç, i la C-31, a Sitges.