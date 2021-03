Puigdemont ataca els independentistes que critiquen el seu «exili»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va llançar ahir a Twitter un dur retret cap a «certs sectors de l'independentisme» que, segons va dir, «lamenten» que no sigui a la presó i els «incomoda» que segueixi «plantant cara» a l'Estat des de Bèlgica. Fruit de l'acord de coalició entre JxCat i ERC després de les eleccions catalanes de 2017 es va crear l'anomenat Consell per la República, un espai liderat des de Bèlgica per Puigdemont i que havia de servir com a ens de coordinació de l'independentisme, però que fins ara ha estat poc operatiu pels recels d'ERC i CUP. En el seu preacord, ERC i la CUP contemplen crear una «taula de direcció estratègica» de l'independentisme -inspirada en l'anomenat «Estat Major, uns plans que col·lisionen amb els interessos de Puigdemont i del Consell per la República que ell presideix. Sense esmentar explícitament el Consell per la República, Puigdemont va reivindicar la seva tasca des de l'exterior: «No hem desaprofitat les oportunitats ni ens hem rendit mai davant l'ofensiva de l'Estat. Ens heu vist plantar cara i tenir iniciativa. M'adono que això ha fet enrabiar l'Estat i que alhora ha incomodat alguns sectors de l'independentisme», afegeix. Segons Puigdemont, «en cas d'extradició, el temps passat a l'exili no compta» i la seva «segura condemna» a Espanya recolliria també la seva activitat a Bèlgica. Això «alegrarà», va dir, «aquells que, també des de certs sectors de l'independentisme, lamenten que no estiguem empresonats i banalitzen el que és fer política des de l'exili».