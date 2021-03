Xoc entre Ayuso i Casado per Toni Cantó i les llistes electorals de Madrid

Quan les enquestes auguren que un partit creixerà de manera considerable en escons, hi ha un sospir infinit als despatxos. Les prediccions favorables estalvien molts cops de colze i discussions per elaborar les llistes electorals. Però, com en qualsevol regla, sempre hi ha excepcions, i a Madrid les estan experimentant.

Els sondejos assenyalen que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), pot fer un salt de més de 20 diputats (ara en té 30) a les eleccions del 4 de maig. Dimarts, els seus col·laboradors destacaven la tranquil·litat pel fet que a la llista poguessin seguir «tots el que han acompanyat la presidenta aquests dos anys» i «poder afegir molts més amb la seguretat que aconseguiran escó». Amb aquest esperit optimista es trobaven quan, dimecres, va arribar una petició des de la seu nacional: Pablo Casado va proposar col·locar Toni Cantó (que formava part de Cs fins fa 10 dies) en els llocs de sortida.

La direcció nacional va detectar reticències d'Ayuso i va optar pels fets consumats. Primer, a mitja tarda, va posar en alerta la premsa: Cantó estava reunit amb la presidenta a la Puerta de Sol. Dues hores més tard, fonts de l'equip de Casado van anunciar que l'ex-portaveu de Cs a les Corts valencianes anirà com a independent a la candidatura d'Ayuso. L'escenificació de l'absorció de dirigents taronges (després del fitxatge de Fran Hervías) avançava. «Entre socialisme i llibertat, Cantó aposta per la llibertat i fa més gran la nostra formació», van proclamar aquestes fonts.

En canvi, la versió d'Ayuso no era tan contundent. Els seus col·laboradors es van limitar a dir que ells, i no la presidenta, havien estat els que s'havien reunit amb Cantó i no van confirmar la seva inclusió a la llista. L'equip de la dirigent va enviar així el missatge que ella té el control de la candidatura i no vol col·locar Cantó per sobre dels seus consellers. «Estem negociant i parlant-ho, jo sóc amiga de ser molt discreta i també, per descomptat, de donar suport a totes les persones que han gestionat bé i han estat amb mi al grup parlamentari», va explicar la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Les previsions de l'actor

Dimecres, Casado va parlar per telèfon amb l'ex-diputat de Cs per rematar el seu fitxatge. L'acostament de Cantó al partit conservador, segons dirigents taronges i populars, ja s'havia iniciat «fa més d'un any». Conservadors valencians expliquen que va arribar a parlar amb Carlos Mazón (president de la Diputació d'Alacant) sobre la possibilitat de ser el seu vicepresident si el PP, a les eleccions de l'any 2023, aconseguia el Govern. Mazón és l'home de Casado a la Comunitat Valenciana i està cridat a substituir la sorayista Isabel Bonig com a cap de files. Altres fonts coneixedores d'aquests contactes, en canvi, apunten que va reclamar el departament de Cultura a Mazón. No obstant això, amb l'enfonsament de Ciutadans i l'empenta de Ximo Puig (PSOE), sembla que Cantó ha vist perillar aquest somni i ha detectat més futur al PP i Madrid, on també es veu, concreten dirigents conservadors, a Cultura.

Tot i que a la capital d'Espanya s'ha trobat l'obstacle sobrevingut del padró: per assegurar-se que podrà concórrer a les eleccions hauria d'estar registrat a Madrid, encara que la llei és ambigua i, segons Génova, podrà fer-ho perquè té vinculació amb l'autonomia en ser propietari de diversos habitatges. Les Set vides de la sèrie que va protagonitzar com a actor a principis de segle se li quedaran curtes.