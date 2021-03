Alerta al port de Barcelona pel bloqueig del canal de Suez

El port de Barcelona va confirmar ahir que almenys set vaixells arriben setmanalment procedents d'Àsia i passen per Suez. La presidenta de Port de Barcelona, Mercè Conesa, va assegurar ahir que la infraestructura està «en contacte directe i constant tant amb les navilieres com amb les terminals i els clients per a intercanviar informació i minimitzar els efectes que aquesta situació pugui provocar, evitant així tensions innecessàries en les cadenes logístiques i de transport». Els gabinets de crisis s'han posat en marxa en ports i en empreses dependents dels subministraments asiàtics. El bloqueig del canal de Suez afecta directament la connexió marítima amb Àsia, el Japó, el golf Pèrsic, el subcontinent indi, el Pakistan i el sud-est asiàtic. Els vaixells tarden entre 25 i 35 dies a arribar a Barcelona i la ruta alternativa suposa voltar l'Àfrica pel cap de Bona Esperança i afegir entre 10 i 12 dies a la singladura.