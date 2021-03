Ayuso col·loca Cantó de número 5 a la llista per a les eleccions de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha col·locat Toni Cantó, exdirigent de Ciutadans, al número cinc de la seva candidatura a les eleccions de Madrid del 4 de maig. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, serà el seu número dos a la llista. Ayuso havia xocat amb la direcció nacional del Partit Popular perquè l'equip de Pablo Casado va pressionar per privilegiar l'ex-portaveu taronja a les Corts valencianes, quelcom que ella va intentar inicialment frenar, tot i que finalment li ha atorgat un lloc destacat a la seva candidatura. En tot cas, per davant de Cantó a la llista hi ha Escudero i també el conseller de Justícia, Enrique López, tot i que Cantó s'ha imposat als consellers David Pérez (Habitatge), Enrique Matías Ossorio (Educació), Maria Eugenia Carballedo (Presidència), Javier Fernández-Lasquetty (Hisenda) i Paloma Martín (Medi Ambient). Com a número tres concorrerà Ana Camins, secretària general del PP de Madrid.