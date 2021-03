Canvi d'hora: Catalunya comença l'horari d'estiu aquest diumenge a la matinada

Aquest diumenge a la matinada es du a terme el canvi d'hora i començarà l'horari d'estiu 2021. Els rellotges s'hauran d'avançar una hora per entrar al nou horari. Com és tradicional, aquesta nit dormirem una hora menys.

Quan el rellotge marqui les dues de la matinada, s'haurà d'avançar a les tres. La modificació horària de primavera s'aplica a tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. A partir de diumenge es farà de dia i fosc més tard, fins a la tardor.



Quin dia cal canviar l'hora?

El canvi a l'horari d'estiu sempre té lloc a Catalunya la matinada de l'últim diumenge de març, que aquest any cau en 28. Per tant, es manté l'horari d'hivern durant gairebé tot el mes.



Cal avançar o endarrerir el rellotge?

En el canvi horari de primavera cal avançar el rellotge una hora. El moment exacte de fer-ho és la matinada del dia 28. Les dues passaran a ser les tres. Si preveus estar dormint a aquesta hora, el més còmode és avançar els rellotges quan vagis a dormir per aixecar-te diumenge amb l'hora real.



Com t'afectarà l'horari d'estiu?

L'efecte més immediat del canvi d'hora és que es farà de dia i fosc una hora després, per la qual cosa disposarem de més temps de llum solar a la tarda. Això beneficia els negocis d'oci com la restauració, si bé aquest any hauran d'esperar a l'aixecament de les mesures contra la propagació del coronavirus per percebre les conseqüències favorables del canvi horari.



Quins efectes té el canvi en la salut?

El canvi a l'horari d'estiu sol tenir efectes diversos (en forma d'insomni, somnolència, irritabilitat o mareig), sobretot en nens i avis, que aquest any es poden veure agreujats pel confinament. S'han fet molts estudis sobre les seves conseqüències, tot i que cap ha aportat resultats concloents.

El que sí que és un fet és l'alteració del son a causa del canvi d'hora, ja que l'horari de treball continua sent el mateix fins i tot havent dormit una hora menys. La ruptura de la rutina del son provoca un efecte similar al del jet-lag, o un augment de les migranyes.