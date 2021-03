El Consell d'Europa inclou Cuixart en un informe sobre "represàlies i intimidació" als defensors dels drets humans

Un informe de la relatora sobre drets humans de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa inclou el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, entre els defensors dels drets humans a Europa que pateixen "represàlies i intimidació". El document, impulsat per la francesa Alexandra Louis, recorda que Cuixart és el líder d'una organització que "promou drets civils i culturals a Catalunya" i és a la presó amb una condemna de nou anys pel seu rol en el procés independentista. Segons l'informe, la situació de Cuixart a la presó "ha empitjorat" per culpa de la pandèmia i el líder d'Òmnium ha arribat a estar 23 hores al dia a la cel·la en aïllament.

Cuixart és l'únic defensor dels drets humans de la Unió Europea que surt a l'informe, que destaca especialment la mala situació a Rússia, Turquia i Azerbaitjan. En l'informe, la relatora escriu que els advocats de Cuixart han denunciat que el seu judici "no s'hauria d'haver fet al Tribunal Suprem, que té competències per jutjar polítics electes, però no activistes de la societat civil com ell".

En el seu informe, la relatora diu que seguirà la situació dels defensors dels drets humans que cita "amb atenció" i alertarà a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa de possibles nous casos de violació de drets i de totes les iniciatives promogudes a defensar-los.



Dos anys de posicionaments previs

L'estudi del cas de Jordi Cuixart per part del Consell d'Europa va començar el juny del 2019, quan Raphael Comte, l'aleshores relator general, va presentar un informe sobre els defensors de drets humans en risc a Europa on ja s'hi recollia la situació del president d'Òmnium Cultural.

Òmnium destaca en una roda de premsa que el Grup d'Estat contra la corrupció del Consell d'Europa (GRECO) considera que Espanya "té un problema d'independència judicial" i que "els assessors en drets humans d'aquest organisme també han qüestionat la proporcionalitat de la sentència del Judici a la Democràcia".

Altres organitzacions com Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura, Front Line Defenders, l'Associació internacional d'Advocats Demòcrates, l'Associació d'advocats europeus demòcrates, la Comissió internacional de juristes i el PEN internacional, també s'han posicionat sobre Cuixart. A més, el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU també va qüestionar les acusacions contra el líder d'Òmnium i el seu empresonament, i en va demanar l'alliberament.

També s'hi ha expressat l'Alt Comissionat pels Drets Humans i tres relators especials: el relator especial per la llibertat d'opinió i expressió, el relator especial pels defensors dels Drets Humans, i el relator especial sobre qüestions de minories.

Fa un any, una cinquantena de personalitats demanaven l'amnistia en un document que signaven, entre d'altres, Dilma Rousseff, Gerry Adams, Yoko Ono, Ai Wei Wei i cinc premis Nobel: Shirin Ebadi, Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams, Mairead Corrigan i Elfriede Jelinek.