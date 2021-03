Crida a donar sang pel descens produït a causa de la relaxació del confinament

El Banc de Sang ha alertat que, arran de la flexibilització del confinament, el nombre de persones que s'han apuntat a donar sang ha anat baixant. A més a més, preveu que amb l'arribada de les festes de la Pasqua les donacions reculin fins al 20%. Per tot plegat, fa una crida a la ciutadania a no abaixar la guàrdia, atès que els hospitals mantenen les necessitats de sang per als malalts.

Des d'ahir s'ha habilitat un espai al lloc web del Banc de Sang per poder visualitzar, a temps real, l'estat de les reserves de les lliteres dels propers dies. D'aquesta manera, el donant pot apuntar-se els dies que sigui més necessari.

Arran de la covid, és convenient reservar hora per donar sang a qualsevol dels hospitals de Catalunya on hi ha un espai fix com és el cas de la seu que hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; i també a les campanyes mòbils. Cada dia fan falta al voltant de mil donacions per poder garantir el subministrament de components sanguinis a les persones que ho requereixin.