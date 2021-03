La CUP lamenta que Junts no vulgui reunir-s'hi ni respongui documents

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada va acusar Junts de rebutjar reunir-se amb la formació i de no respondre les propostes i documents que els han remès, i li demana que els expliquin què no els agrada de l'acord aconseguit amb ERC per investir Aragonès com a president. Estrada també es va adreçar als comuns: «Malgrat que diuen que no volen estar al costat de la dreta catalana, la dreta catalana aprova lleis més progressistes del que són capaces de fer els seus socis a Madrid».