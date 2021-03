Detingut un capellà a Barcelona per tenir pornografia infantil al seu ordinador

Els Mossos d'Esquadra han detingut un capellà de Barcelona acusat de tenir pornografia infantil al seu ordinador. El religiós va ser arrestat fa 10 dies, el 17 de març passat, després que la policia catalana rebés l'avís a través de les xarxes socials que un home podria estar en possessió de pornografia infantil.

Els especialistes de la Unitat d'Investigació van centrar-se en el cas i les indagacions policials van acabar amb la detenció del rector, de 64 anys i vinculat a una ordre religiosa de Sant Andreu. Dins el seu ordinador, els agents van localitzar-hi vídeos amb contingut pedòfil, suposadament descarregats d'internet, i ara també analitzen la memòria del telèfon mòbil del religiós per buscar altres continguts de pornografia infantil.

El capellà va ser deixat en llibertat amb càrrecs el mateix 17 de març a l'espera de ser citat en seu judicial quan avanci la investigació dels Mossos d'Esquadra. Fonts de l'Arquebisbat de Barcelona han precisat que l'arrestat és un religiós no diocesà –que no depèn orgànicament de la diòcesi de Barcelona- i que no tenen constància de cap actuació, ja que el tribunal eclesiàstic no ha rebut encara cap denúncia. L'Arquebisbat assenyala que serà l'ordre religiós l'encarregada d'obrir un expedient informatiu al capellà i concretar les mesures cautelars adients, com podria ser apartar-lo de les seves funcions.