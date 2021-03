Els diputats de la Catalunya Central posen junts a l'hemicicle

Regió7 va reunir ahir sis dels vuit diputats de la Catalunya Central al nou Parlament per fer-se una fotografia d'inici de legislatura. Laura Vilagrà (ERC), Cristòfol Gimeno (PSC), Alba Vergés (ERC), Núria Picas (ERC), Ferran Estruch (ERC) i Basharat Changue (CUP) van participar ahir al fallit ple d'investidura de Pere Aragonès en un insòlit emplaçament per la covid: l'auditori de la planta baixa de l'edifici del Parlament, que reuneix millors condicions per garantir les mesures sanitàries. Amb tot, la fotografia de grup dels representants del territori central es va poder fer a l'hemicicle.